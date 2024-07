Wimbledon: tre italiani ai quarti di uno Slam: Musetti, Sinner e Paolini

L’erba di Wimbledon è sempre più azzurra. Lorenzo Musetti, numero 22 del mondo, si è imposto negli ottavi di finale di Wimbledon battendo per 4-6 6-3 6-3 6-2 il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.58 Atp) ed è diventanto così il terzo azzurro a centrare il pass per i quarti dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini oltre a garantirsi la possibilità di sfidare Taylor Fritz, che ha battuto Zverev in cinque set.

Per la prima volta nell’Era Open (dal 1968 a oggi) tre azzurri giocheranno i quarti di finale di uno Slam in singolare. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti al maschile, Jasmine Paolini al femminile. Questo straordinario evento non accadeva da 76 anni cioè dal 1948 quando al Roland Garros tre azzurri centrarono i quarti. In quel caso furono Giovanni Cucelli e Marcello Del Bello nel singolare maschile e Annalisa Bossi nel singolare femminile. Tutti e tre si fermarono ai quarti.

Lorenzo Musetti, dopo l’approdo ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, ha dichiarato: “Sognavo questo momento fin da quando ero bambino. Ho una splendida famiglia che mi sostiene nell’inseguire questo sogno. Devo ringraziare Simone (si riferisce al coach Tartarini), senza di lui niente di questo sarebbe possibile, e tutto il mio team. La mia famiglia, la mia fidanzata. È un grandissimo giorno per me, sono fiero di questa vittoria contro un avversario molto duro. All’inizio ho fatto fatica, non potete immaginare quanto sia difficile rispondere a un servizio come il suo. Oggi è un giorno davvero speciale”.

Il tennista azzurro ha poi aggiunto: “L’ultimo anno è stato pieno di sfide, con tante esperienze nuove come la gravidanza di Veronica e l’essere diventato padre per la prima volta. Non ho mai smesso di lavorare e di crederci. Tutte le persone intorno a me mi hanno spinto a fare sempre meglio e questi sono i risultati”.