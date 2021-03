Come calibrare la batteria dello smartphone

Nonostante la tecnologia faccia passi da gigante di anno in anno c’è un componente dei nostri dispositivi che purtroppo non tiene il passo. Stiamo parlando della batteria del nostro smartphone. La batteria agli ioni di litio installata nella maggior parte dei dispositivi odierni offre molti vantaggi: sono efficienti, garantiscono una lunga autonomia e supportano i carichi consistenti che derivano dalle attività di decine di app installate.

La batteria è il tallone d’achille dei nostri smartphone e prima o poi darà problemi. Non vi è mai capitato che si spegne da solo? Oppure che l’indicatore passa da una percentuale di carica ad un’altra in un modo anormale? Vi accorgete che impiega più tempo per concludere la carica completa o si scarica più velocemente? Ognuno di questi segnali vogliono dire che la batteria ha bisogno di essere calibrata.

Cosa vuol dire calibrare la batteria?

Per calibrazione s’intende quell’operazione che permette di resettare la gestione della batteria. Questo processo eliminerà (se ce ne sono) problemi di carica o indicazioni errate sulla percentuale di autonomia residua. Il piacere che deriva da questa operazione è che non serve rivolgersi ad un centro specializzato ma si può benissimo fare a casa propria in totale autonomia.

Come calibrare la batteria dell’iPhone

Apple consiglia di calibrare la batteria dei propri melafonini una volta al mese per mantenerne l’efficienza. Per calibrare la batteria dell’iPhone si deve innanzitutto scaricarlo completamente e per farlo velocemente ci vuole poco: è sufficiente mettere la luminosità dello schermo al massimo, ascoltare musica, giocare, accendere il flash, scorrere la galleria di Instagram… e la batteria inevitabilmente crollerà.

Una volta scarico va lasciato spento almeno un paio d’ore. Dopodiché lo si deve mettere in carica senza utilizzarlo. Una volta raggiunto il 100% va lasciato in carica altre due ore. L’operazione fondamentale, arrivati a questo punto, è l’hard reset che si effettua premendo contemporaneamente i tasti “home” e “accensione” e tenerli premuti finché non compare il logo Apple.

Per i modelli di iPhone X in su, la stessa operazione si esegue premendo prima il tasto volume “su” e poi “giù” e infine tenendo premuto il pulsante di accensione fino al riavvio. L’operazione va ripetuta finché l’iPhone si spegne dopo aver raggiunto l’1% di carica.

Come calibrare la batteria di un Android

Come per l’iPhone, si deve portare il cellulare fino al completo spegnimento e si deve provare a riaccenderlo e a farlo spegnere diverse volte, finché non si riaccendere più. Questo perché la batteria deve essere completamente scarica. A questo punto va messo in carica e, una volta arrivato a 100%, va lasciato in carica altre una o due ore al massimo mantenendolo spento. Successivamente si stacca il caricabatterie e lo si rimette per 10 minuti. Al termine di quest’ultima carica va acceso con il caricabatterie inserito finché non è totalmente riavviato.

Come allungare la vita della batteria

Calibrare la batteria dello smartphone è una pratica che dovrebbe essere eseguita ogni due mesi ma non è obbligatorio. Invece, ci si deve ricordare di non scaricare mai completamente la batteria ma cercare di mantenerla tra il 30% al 90% con due tre ricariche al giorno preferendole ad una sola carica integrale. Inoltre non va lasciato collegato al caricabatterie per troppo tempo, come può accadere di notte, perché potrebbe surriscaldare il dispositivo e danneggiare prematuramente la batteria.

Quando cambiare batteria

Gli iPhone sono dotati di un’app per verificare lo stato della batteria dell’iPhone. Aprendo l’app “Impostazioni”, cliccando su “Batteria” prima e su “Stato batteria” poi, nella schermata viene visualizzata la percentuale di capacità massima della batteria. Se questa è sotto il 70% va cambiata. Altrimenti, senza utilizzare un’app, se la batteria dura al massimo 4 ore vuol dire che è arrivata alla sua fine ed è arrivato il momento di cambiarla.

Quanto costa cambiare la batteria?

Una domanda semplice con una risposta semplice: cliccando a questo link e compilando i campi “Marca”, “Modello” e, su “Riparazione”, selezionando “Sostituzione batteria”. Un algoritmo calcolerà in tempo reale il costo di sostituzione della batteria del tuo amato smartphone. Per consigli su come aumentare l’autonomia e allungare la vita della tua batteria Tecnomanie è a disposizione per svelare tutti i suoi segreti nei propri canali social e nel proprio negozio fisico.

Tecnomanie

Via degli Alpini 1 – Castelgomberto (Vicenza)

Tel. 0445 952009

Whatsapp 340 802 5000

Sito internet | Facebook | Instagram