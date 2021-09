Gli italiani scelgono la videosorveglianza smart: ecco perché

Il numero dei furti in casa in Italia torna a far preoccupare, dopo una decrescita dal 2014, l’anno scorso è tornato a salire. Nonostante il Covid abbia costretto molte persone a rimanere a casa tra lockdown e smartworking, i ladri non sembrano preoccuparsi della presenza di persone all’interno delle abitazioni che vogliono svaligiare. Per di più i furti in casa avvengono di giorno perché non occorre forzare serrature quindi per loro è decisamente più semplice.

Se pochi anni fa installare un impianto di allarme e videosorveglianza era argomento solo per le aziende che avevano grandi budget per farlo, oggi con le nuove tecnologie, soprattutto Smart, non è più così.

Oggi esistono kit alla portata di tutti progettati per essere semplici da installare, configurare e usare con un semplice smartphone portando il 30,3% degli italiani a possedere, per esempio, videocamere di sicurezza.

Se si aggiunge che l’Italia è uno degli Stati europei più colpiti dai furti, nessuno può dirsi veramente al sicuro. Prendere delle precauzioni diventa, quindi, un obbligo e una necessità.

Tecnomanie che si occupa di tecnologia da più di 20 anni, per la sicurezza domestica e sui luoghi di lavoro dei suoi clienti, ha scelto la migliore azienda sul mercato: Ezviz, una garanzia di qualità.

Tra i prodotti più venduti ci sono le telecamere da interno ed esterno, un ottimo deterrente per i malintenzionati che si avvicinano alle case. I ladri non amano certo essere ripresi ed identificati. I video registrati in caso di intrusione infatti possono essere usati come prova giudiziaria.

Tecnomanie consiglia di posizionare delle telecamere in camera da letto e in salone, in quanto sono le stanze in cui i ladri rovistano e cercano il bottino rispetto a qualsiasi altra stanza.

Il vantaggio principale delle telecamere di videosorveglianza smart è che sono collegate al proprio smartphone e quindi offrono il controllo della casa in tempo reale. Grazie ad un’App si possono visionare le immagini da qualunque luogo ci troviamo.

Un sistema di videosorveglianza è utile non solo per i malintenzionati ma anche per controllare i nostri animali domestici oppure persone anziane che vivono da sole di cui vogliamo monitorare il loro stato di salute in ogni momento.

Questo è solo uno degli strumenti utilizzati per mettere in sicurezza una casa. Non dimentichiamoci l’importanza di installare un allarme e soprattutto una porta blindata. Il 50% dei furti infatti avviene per scasso, 1 su 4 con piede di porco.

Ultimo ma non importante, una volta installato un sistema di videosorveglianza è obbligatorio per legge avvisare le persone tramite un “cartello di avviso area videosorvegliata” che tutela la loro privacy secondo l’ex art. 13 del GDPR pena gravi sanzioni che vanno dal risarcimento morale alla reclusione dai 6 mesi ai 4 anni.

