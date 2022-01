I 12 prodotti tecnologici più attesi del 2022

Da certezze a lontani miraggi: sono gadget, software, strumenti per giocare e veicoli che stanno già generando un sacco di chiacchiericcio sul web. Salvo vari lockdown mondiali che hanno già fermato il mondo negli ultimi anni, il 2022 potrebbe essere un anno molto ricco di nuovi prodotti tecnologici e persino di categorie tecnologiche completamente nuove. Dai giochi ai veicoli elettrici ai dispositivi indossabili in realtà aumentata, le proposte del prossimo anno potrebbero portare a un cambiamento nel modo in cui vedremo il ruolo della tecnologia nella vita personale e aziendale.

Tecnomanie ha così raccolto le novità più significative e svelate in anticipo. Vi anticipiamo che è un bel mix! Alcuni prodotti sono già stati annunciati e, salvo “disastri”, saranno disponibili l’anno prossimo. Altri sono ancora in fase di rumor ma hanno una ragionevole possibilità di arrivare sul mercato. Altri invece sono lontani miraggi ma alcuni potrebbero essere presentati per davvero.

LE CERTEZZE. Apple Universal Control: Universal Control non è un prodotto reale ma potrebbe, visto l’elevata attesa tra i fedeli Apple. Alla conferenza WWDC di Giugno 2021, la società ha annunciato che le prossime versioni dei suoi sistemi operativi iOS e MacOS consentiranno agli utenti di controllare un Mac e un iPad da una tastiera e un mouse o touchpad. Ad esempio, potresti utilizzare una tastiera Mac per digitare il testo sullo schermo dell’iPad o utilizzare il mouse per trascinare il contenuto dall’iPad al Mac. Apple ha originariamente annunciato la nuova funzionalità insieme a iOS 15 e MacOS Monterey e che sarebbe arrivata “in autunno”. Ma come sottolinea Jason Snell di Six Colors, Apple ha appena aggiornato il suo sito Web per dire che la funzione di controllo universale arriverà la prossima primavera.

Apple iPhone 14: Come al solito, Apple non dice nulla sugli iPhone del prossimo anno. Ma se guardiamo alla tradizione, siamo sicuri che lancerà una nuova linea di iPhone chiamata iPhone 14 nell’autunno del 2022. MacRumors ritiene che la serie sarà composta da un iPhone 14 da 6,1 pollici, un iPhone 14 Pro da 6,1 pollici, un iPhone 14 Max da 6,7 pollici e un iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici. I segni distintivi dell’iPhone 13 (principalmente i bordi metallici piatti) probabilmente rimarranno. Ma alcuni rapporti affermano che i nuovi telefoni avranno una “tacca” più piccola (per fotocamere e sensori) sulla parte anteriore, altri affermano che la tacca scomparirà del tutto. Alcuni credono anche che gli obiettivi della fotocamera non sporgeranno più dalla superficie posteriore dei telefoni, ma saranno a filo.

Si dice che la frequenza di aggiornamento dello schermo a 120 Hz (120 volte al secondo) supportata nei modelli iPhone 13 Pro e Pro Max di quest’anno verrà aggiunta a un modello iPhone 14, non Pro, a basso prezzo l’anno prossimo. Tutti i modelli di iPhone 14 otterranno probabilmente aumenti di velocità del processore e aggiornamenti della fotocamera (un rapporto afferma che i modelli Pro avranno una fotocamera da 48 megapixel). Non è un dato di fatto che ci sarà un iPhone 14 Mini per seguire l’iPhone 13 Mini di quest’anno; Secondo quanto riferito, le vendite sono state basse per il dispositivo schermato da 5,4 pollici.

Valve Steam Deck: Valve e AMD hanno dichiarato a luglio di aver collaborato per costruire un nuovo computer da gioco portatile chiamato Steam Deck. Il dispositivo assomiglia molto a Nintendo Switch, ma sarà la prima console portatile compatibile con PC e può riprodurre l’intera libreria Steam di giochi per PC Windows. Dopo che Steam Deck è stato annunciato ufficialmente lo scorso Luglio, gli ordini per il dispositivo sul sito Web di Steam sono arrivati ​​così veloci e aggressivi da mandare in crisi i server. Quindi, a Novembre, Valve ha informato tutte le persone che avevano effettuato l’ordine, che la consegna sarebbe stata posticipata a febbraio 2022 a causa della carenza di fornitura di chip.

Panic Playdate: Il nuovo dispositivo di gioco portatile Playdate di Panic dovrebbe finalmente vedere la luce del giorno all’inizio del 2022 dopo che la società ha ritardato il suo lancio già due volte. Il Playdate, originariamente annunciato nel 2019, ha un display in bianco e nero a 1 bit e il controllo principale è un pad direzionale a quattro direzioni. È stato progettato in collaborazione con l’eclettica azienda svedese di elettronica di consumo e la casa di design Teenage Engineering, che potrebbe essere la ragione della sua caratteristica più intrigante: una manovella sul lato del dispositivo utilizzata per il controllo del gioco. Panic prevede di pubblicare giochi in “stagioni”, con nuovi titoli ogni settimana per dodici settimane.

Rivian R1T and R1S: Rivian Automotive ha recentemente tenuto un’IPO che ha fruttato quasi $ 12 miliardi di dollari con una valutazione di $ 65 miliardi, più di alcuni dei produttori di automobili più famosi al mondo. La società sta lavorando per consegnare una flotta di van per consegne locali ad Amazon, che possiede il 20% di Rivian. Ma i suoi prodotti principali sono un pick-up elettrico e un SUV elettrico. La società sta ora iniziando la produzione del camion, l’R1T, che prevede di iniziare a spedire in volumi più elevati nel 2022 a un prezzo iniziale di 67.500 dollari. Il SUV, la R1S, partirà da $ 70.000.

Magic Leap 2: Magic Leap afferma che lancerà il suo visore per realtà aumentata Magic Leap 2 il prossimo anno. Sarà più piccolo e leggero del suo predecessore, il Magic Leap 1, e avrà un processore più veloce e una migliore durata della batteria. Ha anche un linguaggio di design decisamente più snello e meno steampunk. In particolare, anche il campo visivo del display (dove le immagini digitali si mescolano con la vista del mondo reale) è significativamente più alto. L’azienda si è orientata verso la vendita dei suoi occhiali AR alle imprese, in particolare ai settori sanitario, manifatturiero e della difesa, dove verranno utilizzati in varie aree, dalla formazione dei lavoratori alla chirurgia a distanza.

Meta Quest 3: Meta (in origine Facebook) ha affermato nella sua grande presentazione sul metaverso di Ottobre che stava lavorando a un nuovo dispositivo di realtà virtuale che ha lo scopo di introdurre le persone a esperienze simili al metaverso. Il nome in codice per quel dispositivo è Project Cambria. Ciò ha lasciato alcune persone a chiedersi quale fosse il destino del nuovo visore che prenderà il posto del già popolare Oculus Quest 2 di Meta, il Quest 3 (La società sta eliminando gradualmente il nome Oculus.). Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha confermato che la sua azienda sta ancora lavorando sul dispositivo, ma non ha fornito una data precisa del lancio. Se rispettano la cadenza attuale di uscita dei prodotti, probabilmente arriverà nel 2022. Il Quest 3 sarà caratterizzato da un processore più potente, (forse) una batteria migliore, e potrebbe essere venduto anche a meno del prezzo di $ 299 del Quest 2. È anche possibile che Meta introduca il dispositivo Project Cambria con un marchio diverso durante il 2022.

VIVE SPERANZE. Google Pixel Watch: Il ruolo principale di Google negli smartwatch finora è stato quello di fornire il sistema operativo che alimenta molti di loro: Wear OS, che si è fuso con il sistema operativo Tizen di Samsung. Ma l’acquisto da parte dell’azienda del produttore di dispositivi indossabili per il fitness Fitbit nel 2019 ha suggerito ad alcuni che Google potrebbe presto lanciare il proprio smartwatch nello stesso modo in cui ha sviluppato i propri smartphone Pixel. Si prevede che anche lo smartwatch utilizzerà il marchio Pixel. Google non ha confermato nulla di tutto ciò, ma le chiacchiere attorno al prodotto sono in aumento.

Apple AR Glasses: Si dice da tempo che Apple stia lavorando su un paio di occhiali per la realtà aumentata. La data di lancio è stata un mistero per molto tempo, ma l’analista Ming-Chi Kuo, che spesso ha ragione sui lanci di Apple, afferma che il prodotto potrebbe essere lanciato già alla fine del 2022. Kuo afferma che il dispositivo sarà alimentato da un paio di homegrown chip Apple: uno per i display OLED integrati negli obiettivi e un altro meno potente per l’elaborazione delle informazioni raccolte dalle fotocamere e dai sensori sul dispositivo. Kuo afferma che Apple sta esaminando il dispositivo come l’eventuale sostituzione dell’iPhone come dispositivo di personal computer principale delle persone. Gli occhiali saranno anche in grado di visualizzare esperienze VR, afferma Kuo. Perdonateci se siamo scettici sul fatto che li presenteranno nel 2022, ma vedremo.

LONTANI MIRAGGI. Microsoft Surface Neo. Nel lontano Ottobre 2019, Microsoft ha dichiarato che avrebbe lanciato un tablet a doppio schermo chiamato Surface Neo. Doveva eseguire Windows 10X, ma poi Microsoft ha interrotto lo sviluppo del sistema operativo. Sarebbe stato alimentato da un processore Intel Lakefield, che Intel ha poi interrotto tra tutti i suoi problemi. Ora il Neo è stato posticipato al 2022. Microsoft ha di recente lanciato una prima e una seconda generazione del suo primo telefono/tablet a doppio schermo, Surface Duo, ma secondo quanto riferito i dispositivi non ne hanno venduti molti. Quindi è possibile che il Neo non vedrà mai la luce del giorno.

Chevy Silverado E: L’amministratore delegato di GM, Mary Barra, dovrebbe svelare l’ultimo veicolo completamente elettrico della sua azienda, il camion Chevrolet Silverado E, durante un discorso di apertura (virtuale) al CES il 4 Gennaio. Il camion è dotato di un tetto in vetro fisso (il primo in assoluto su un Chevy), che crea un effetto simile a un acquario nell’abitacolo con la massima visuale del mondo esterno. L’assenza di un motore a combustione libera molto spazio per i passeggeri dei sedili anteriori e posteriori, afferma Chevy. Il veicolo, che può sterzare con tutte e quattro le ruote, può percorrere 400 miglia con una singola carica utilizzando il sistema di batterie modulari Ultium sviluppato da GM. La produzione del nuovo veicolo elettrico non dovrebbe iniziare prima del 2023.

Google AR Glasses. Google ha iniziato a giocare con la realtà aumentata molto tempo fa con Project Tango. Nel 2018 ha lanciato il suo kit di sviluppo di realtà aumentata ARCor. E, naturalmente, negli anni 2010 ha guadagnato notorietà con i suoi occhiali intelligenti Google Glass pionieristici ma disprezzati. Ma l’azienda non ha mai ammesso di lavorare sul proprio paio di veri occhiali AR. Ora, nuovi annunci di lavoro suggeriscono fortemente che lo sia. Uno degli annunci di lavoro afferma: “Il nostro team sta costruendo i componenti software che controllano e gestiscono l’hardware sui nostri prodotti di realtà aumentata (AR)”. Ciò che i rapporti non suggeriscono è quando Google potrebbe finalmente lanciare i suoi occhiali AR (se esistono veramente) sul mercato. C’è una piccola possibilità che possa farlo l’anno prossimo.