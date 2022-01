Al via i saldi, Codacons: calo delle vendite del 21% sul periodo pre-Covid

...caricamento in corso...

Partono oggi in tutta Italia, ad eccezione del Trentino Alto Adige, i saldi. Dopo Sicilia e Basilicata, che hanno aperto agli sconti il 2 gennaio, il 3 è stata la volta della Valle D’Aosta; nella provincia di Trento saranno invece i negozianti a decidere liberamente i periodi dei saldi e in Alto Adige si partirà in alcune zone l’8 gennaio mentre in diversi Comuni turistici bisognerà attendere il 5 marzo.