14 anni, gira per il centro con coltello a serramanico e hashish nelle tasche

Continuano a emergere a Thiene situazioni di disagio giovanile tra le varie compagnie di adolescenti che si ritrovano in centro. Dopo l’episodio di martedì, con il ritrovamento di ovuli di marijuana al parco Moro, anche ieri pomeriggio una pattuglia di polizia locale si è è imbattuta in un altro gruppetto di ragazzi, avvicinati probabilmente in prima battuta per invitarli a non creare assembramenti. Si trovavano alle 17.10 nei pressi della chiesa sconsacrata dell’ex Nordera, a poche decine di metri dal comando del consorzio di polizia.

Erano in 8 e tutti minorenni, tra i 14 e i 17 anni. Tra loro uno in particolare, il più giovane di età, alla vista degli agenti avrebbe dimostrato particolare nervosismo, insospettendo questi ultimi che hanno proceduto al controllo, “minacciando” di chiamare all’appello i genitori e procedere con la perquisizione personale. Al che, dalle tasche del ragazzino, sono volontariamente uscite 5 dosi di hashish e un coltello a serramanico nuovo di zecca.

I ragazzi della compagnia provenivano non solo da Thiene, ma da paesi dell’hinterland come Fara Vicentino, Zugliano e Lugo, accomunati dalla frequentazione della scuola nella città altovicentina. L’apprensione del più piccolo di età, al quale forse era stato affidato il mix di sostanze illecite proprio in ragione dei 14 anni compiti da poco, ha “tradito” di fatto tutto il gruppetto, anche se la denuncia al Tribunale dei Minori sarà notificata al solo possessore dell’hashish. In tutto 4,29 grammi.

A stupire gli agenti della polizia Ne.Vi. forse è stata la constatazione che il giovanissimo teneva in tasca anche un coltello, nuovo di zecca e quindi acquistato da pochi giorni, un modello a serramanico. Con lama da 8 centimetri, di fatto un’arma da taglio in mano a un ragazzino. Lo stesso è stato accompagnato al comando, distante qualche decina di metri, dove è stato raggiunto dai genitori, i quali si sono dimostrati subito collaborativi con le forze dell’ordine. L’utensile e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati ed il 14enne denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per detenzione ai fini di spaccio di hashish e porto abusivo di coltello.