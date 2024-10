Prefettura: “L’episodio di Thiene è isolato”. Oggi il vertice con sindaco e forze dell’ordine

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è tenuto stamattina il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza con focus sulla città di Thiene, ospitato in sede berica della prefettura, dopo il fatto di cronaca recente, di sabato sera. Un episodio di violenza ai danni di una coppia di cittadini locali, sui 40 anni entrambi, derubati e malmenati da un gruppo di adolescenti, con altre decine di coetanei a “schierarsi” dalla parte degli aggressori all’arrivo di una pattuglia di Carabinieri. Viene smentita in questo contesto la notizia di un lancio di oggetti proprio nei confronti delle forze dell’ordine. A margine dell’incontro, a cui hanno preso parte il sindaco Giampi Michelusi e i rappresentanti delle forze dell’ordine oltre al prefetto Salvatore Caccamo, è stato diffuso un comunicato in cui si delineano le azioni svolte in funzione del controllo del territorio e in cui si è assicurato che i fatti di sabato scorso siano da ritenersi come “isolati”.

La riunione è stata infine occasione per la conferma della prossima installazione a Thiene di nuove videotelecamere in spazi pubblici, grazie a un cofinanziamento dell’ammontare di 250 mila euro da parte del Ministero dell’Interno. E anche del potenziamento dei servizi di controllo coordinati dal prefetto stesso e dalla Questura nell’Altovicentino.

“L’analisi preliminare del contesto territoriale ha rivelato un decremento dei reati predatori, dal 2022 al 2023, sia pur a fronte di un generale incremento degli stessi a livello nazionale, per l’anno 2024. Successivamente è stato approfondito il caso dell’aggressione, verificatosi nella notte del 29 settembre 2024, al vaglio dell’autorità giudiziaria, il quale, sulla base dei primi elementi conoscitivi emersi, si è rivelato essere uno specifico episodio isolato non rappresentativo di un fenomeno strutturato, avvenuto in un contesto di aggregazione giovanile e senza attuazione di atti ostili nei confronti delle forze dell’ordine intervenute.

Durante l’incontro l’autorità comunale ha illustrato le numerose e diversificate iniziative poste in essere, nel tempo, in un’ottica di programmazione di azioni e progettualità tese a prevenire comportamenti illeciti, con particolare riferimento al contenimento di forme di disagio giovanile. Nell’ambito del consesso, si è altresì preso atto dell’attività svolta da tutte le Forze di Polizia per il controllo del territorio, anche attraverso l’attuazione di 13 mirati servizi coordinati interforze nel territorio di Thiene.

All’esito dell’incontro, è stato ad ogni modo programmato il potenziamento del servizio

interforze nel territorio comunale, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto di

iniziative illegali. Da ultimo, l’amministrazione comunale si è impegnata a implementare il sistema di videosorveglianza comunale”. Sul tema di cronaca recente, tra gli altri si erano espresse nei giorni scorsi le minoranze in Consiglio Comunale thienese, e la portavoce del Festival dell’inclusione/Dreamcatcher in svolgimento nel centro cittadino lo scorso fine settimana, Marta Rigo.

Il commento di Michelusi

“L’incontro odierno, che si colloca in un contesto di forte sinergia tra Amministrazione comunale e Forze dell’ Ordine, – commenta il sindaco Michelusi – ha riconfermato chiaramente che a Thiene non sussiste una criticità sistematica in ordine alla sicurezza urbana, derubricando l’ episodio di sabato scorso, pur estremamente deprecabile e condannabile, a un evento isolato e sul quale gli inquirenti stanno facendo luce senza trascurare nessun elemento ed approfondendo attentamente quanto dichiarato nell’immediatezza dalla vittima che ad oggi non risulta aver sporto denuncia in merito ai fatti. Spiace che organi di informazione sommariamente edotti, per motivi ancora da comprendere, si prestino a ingenerare nella cittadinanza un’ immotivata percezione di insicurezza. Il territorio comunale è sinergicamente presidiato e controllato: l’amministrazione comunale è da sempre costantemente impegnata in un’azione sinergica con le Forze dell’ordine al fine di mettere in campo una molteplicità di misure che vanno dalla videosorveglianza al protocollo “Mille occhi sulla città”, dalle politiche di integrazione a quelle di educazione rivolte ai minori in situazioni di vulnerabilità e alle loro famiglie”.