28 occhi elettronici sulla città, Michelusi: “Garantiranno maggior sicurezza e controllo”

E’ un progetto che vale una spesa complessiva di 418mila euro quello voluto dall’amministrazione comunale di Thiene, che ha così completato nei giorni scorsi la rete di varchi elettronici a presidio di tutti gli ingressi e le uscite della città. Un lavoro reso possibile anche grazie ad un cospicuo finanziamento, ottenuto dal Ministero degli Interni.

Un traguardo importante sia in termini di sicurezza che di controllo con i Targa System, ben 28, pronti a blindare la città. All’apparenza una comune telecamera, in realtà un sistema in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della Polizia, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione. Un software flessibile inoltre, permette di riconoscere i veicoli intestati a “prestanome£ e utilizzati nei reati, a tutto vantaggio della sicurezza urbana completa e della tranquillità totale dei cittadini: “Abbiamo portato a termine quello che avevamo annunciato – spiega il sindaco Giampi Michelusi – un’iniziativa, non l’unica, che rientra a pieno titolo tra quelle che abbiamo messo in atto per garantire una maggiore sicurezza ai thienesi e non solo, dato che un beneficio della sorveglianza fornita dalle telecamere installate, lo avranno anche i paesi contermini. Thiene ha ottenuto un contributo ministeriale pari a 250mila euro, il massimo in termini di cifre stanziato in tutta la nostra provincia”.

Un sistema di comprovata efficacia quello dei varchi elettronici, adottato con sempre maggior frequenza specie nelle aere urbane: a Ferrara, dove le forze dell’ordine utilizzano già da qualche hanno le telecamere in ausilio alla loro attività, rispetto al 2022 i furti sono calati quasi del 18% passando da 548 a 450.