Ortopedia del piede: Poliambulatori San Gaetano offre percorsi personalizzati senza attese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Su di loro camminiamo ogni giorno senza renderci conto di quanto siano importanti: eppure quando i piedi iniziano a far male ogni gesto diventa più faticoso. Dolore al tallone e alla pianta, dita deformate, fastidio a ginocchia e schiena sono segnali da non ignorare.

L’equipe di Chirurgia Ortopedica di Poliambulatori San Gaetano saprà guidarti in percorsi personalizzati per risolvere i tuoi fastidi.

I problemi più comuni

Alcuni disturbi del piede sono molto frequenti, ma spesso vengono sottovalutati. Sono diversi i problemi dei piedi, tra cui metatarsalgia, il dolore alla pianta del piede, che peggiora camminando e la fascite plantare, che comporta un fastidio acuto al tallone, soprattutto al mattino. Tra le altre problematiche abbastanza diffuse sono il piede piatto, per cui l’arco plantare alterato causa dolori che colpiscono anche schiena e ginocchia, e l’alluce valgo, il classico “osso sporgente” vicino al primo dito, che peggiora con il tempo, dando dolore e difficoltà nella scelta delle calzature. Da citare anche sono le dita a martello, che si piegano in modo anomalo, creando sfregamenti e dolore. Forse meno conosciuto il Neuroma di Morton: chi ne soffre descrive la sensazione di avere un sassolino nella scarpa, ma si tratta di un’infiammazione tra le dita che non dovrebbe essere trascurata.

Perché rivolgersi ad uno specialista del piede

Un ortopedico che si dedica alla salute di un determinato distretto anatomico è sicuramente aggiornato sulle ultime terapie, potendo consigliare trattamenti per evitare o rimandare un intervento. In caso quest’ultimo non sia evitabile, lo specialista del piede è informato circa le tecniche innovative di chirurgia, anche mininvasive, così da poter contare su un recupero più rapido e meno doloroso.

Quando serve l’intervento chirurgico

Non sempre serve operare. Molti problemi si risolvono con plantari, fisioterapia o terapie mirate. Ma quando il dolore diventa continuo o le deformazioni peggiorano, la chirurgia può essere la soluzione definitiva, che ripristina un corretto appoggio e una deambulazione non dolorosa. Presso Poliambulatori San Gaetano è possibile accedere a interventi chirurgici, come, ad esempio, quello per alluce valgo con tecniche mini-invasive e per il Neuroma di Morton, senza alcuna attesa, in convezione con i fondi sanitari integrativi e assicurativi.

Chirurgia del piede: tornare presto a star bene

Oggi molte operazioni si fanno in day surgery: si entra e si esce in giornata, senza ricoveri lunghi. Le tecniche mininvasive riducono il dolore e permettono un recupero più rapido. Gli specialisti di Poliambulatori San Gaetano seguono ogni paziente in modo personalizzato, con esami diagnostici avanzati e un percorso completo, dalla prima visita fino alla riabilitazione. I piedi ci accompagnano ovunque, ogni giorno. Se provi fastidio quando cammini, hai una deformazione visibile o un dolore che non passa, è il momento di fare un controllo. Per maggiori informazioni circa il servizio di Ortopedia del Piede e gli interventi chirurgici contatta la segreteria di Poliambulatori San Gaetano al numero 0445 372205 o tramite mail a info@poliambulatorisangaetano.it.