A fuoco una baracca in via San Gaetano: i pompieri salvano un’abitazione

Paura ieri sera tardi in via San Gaetano a Thiene per l’incendio a una baracca le cui fiamme, solo grazie alla tempestività dei soccorsi, non si sono propagate nella struttura adiacente.

Le fiamme si sono sviluppate nella struttura adiacente a un’abitazione venti minuti prima di mezzanotte di venerdì 9 gennaio. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con due autopompe, due autobotti, e dieci operatori provenienti da Schio e dal distaccamento volontario di Thiene.

Le squadre hanno lavorato con rapidità per domare le fiamme e impedire che il rogo si propagasse verso l’abitazione. L’intervento di messa in sicurezza si è protratto fino alle 3:30 di questa mattina, senza registrare feriti. La polizia locale è intervenuta sul posto, chiudendo temporaneamente la strada per agevolare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora da determinare.

