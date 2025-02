A Sanremo la pizza canta…vicentino: Mauro Pozzer pizzaiolo al Festival

Ci sarà anche il volto sorridente e contagioso di Mauro Pozzer, pizzaiolo thienese e titolare della Pizzeria Alla Rotonda, fra i protagonisti di Casa Sanremo 2025, l’hospitality ufficiale del 75° Festival della Canzone Italiana. Un’occasione di prestigio per Pozzer, che nell’Arena del Gusto Riggi sfornerà le sue pizze per volti noti, addetti ai lavori e ospiti della manifestazione, portando un assaggio autentico del Veneto e della vicentinità nel cuore dell’evento musicale più atteso dell’anno.

Una vera gioia per Pozzer, l’unico pizzaiolo veneto presente a Casa Sanremo a servizio delle star della musica italiana ed internazionale: un traguardo che valorizza la sua esperienza oltre che la sua passione per l’arte bianca. Un ritorno speciale quello del talentuoso imprenditore nella città dei fiori: già nel 2021 infatti, aveva preso parte alla kermesse canora, in un’edizione però fortemente segnata dall’emergenza Covid con accessi limitati e le poltrone dell’Ariston che si erano svuotate dalle persone per lasciare il posto a palloncini e messaggi di speranza.

“E’ una grande soddisfazione tornare a Casa Sanremo dopo l’esperienza del 2021, un anno difficile per tutti. Porterò con orgoglio il nome di Thiene e le eccellenze del Veneto in questo palcoscenico unico”, le parole di Pozzer. Un punto d’incontro ideale tra musica, cultura ed enogastronomia quello di Casa Sanremo, accogliendo ogni anno chef e pizzaioli di spicco per far vivere agli ospiti un’esperienza culinaria di alto livello. Con un Mauro Pozzer in gran spolvero, ad ulteriore conferma del valore della sua proposta gastronomica, capace di unire tradizione, ricerca e qualità delle materie prime personalmente selezionate. L’ennesima spilletta sul grembiule infarinato di Pozzer: elogiato dal Presidente Luca Zaia per il suo impasto al prosecco e ora riconosciuto artista del gusto. Tra gli artisti del canto.