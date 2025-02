Coppa Italia, Atalanta – Bologna 0 a 1. Rossoblù volano in semifinale

Il Bologna ha battuto 0-1 l’Atalanta nel primo quarto di finale di Coppa Italia e vola al penultimo atto della competizione, dove incontrerà una tra Juventus ed Empoli che si disputerà il 26 febbraio. Per i rossoblù si tratta di un ritorno in semifinale a ben 26 anni di distanza dall’ultima volta.

Il primo tempo. Dopo neanche 7 minuti De Ketelaere impegna Skorupski con un gran destro che il portiere rossoblù è costretto ad allungare in corner. Il Bologna prova a rispondere con un pressing quasi asfissiante, che crea qualche grattacapo ai bergamaschi, ma che nella prima mezzora produce solo un paio di conclusioni dalla distanza non particolarmente insidiose. Nonostante l’evidente supremazia sul piano del gioco però i padroni di casa non trovano lo spunto decisivo, Retegui resta ben ingabbiato dai centrali bolognesi e sul tramonto del primo tempo rischiano anche parecchio quando una bella iniziativa di Ndoye premia l’inserimento di Pobega, murato da Hien prima che il pallone possa diventare velenoso per Rui Patricio.

Poco cambia nel secondo tempo: al 74’ Maldini ha forse la più grande occasione della partita, ma Skorupski è ancora attentissimo a dire di no. A meno di un quarto d’ora dalla fine Italiano inserisce Castro e arriva la svolta: l’argentino brucia tutti sulla punizione di Lykogiannis e di testa porta avanti il Bologna. Negli ultimi minuti di gioco gli ospiti difendono il risultato e conquistano un grande traguardo.

“Abbiamo cercato la vittoria, ci siamo detti che volevamo fare la storia e ci siamo riusciti – commenta mister Vincenzo Italiano – La nostra prestazione è stata ottima e non è semplice venire qui a Bergamo per provare a fare la partita. I giocatori dalla panchina sono entrati con la giusta mentalità, è bello vedere queste cose”. Alla domanda su cosa li ha fatti vincere, Italiano non ha dubbi e risponde: “La Champions ci ha fatto crescere, ci ha tolto energie ma mi ha permesso anche di coinvolgere tutti i giocatori e ora ognuno si sente parte della squadra nella giusta maniera. Qui a Bologna c’è serietà e professionalità, ciò permette di lavorare nelle condizioni migliori e di crescere anno dopo anno”. In semifinale il Bologna affronterà una tra la Juve e l’Empoli: “Prepareremo poi la prossima partita contro l’avversaria che affronteremo. Tornare in finale di Coppa Italia mi piacerebbe, c’è una bellissima atmosfera con lo stadio diviso a metà. Questa è una bella competizione da giocare”.

Gasperini commenta l’eliminazione: “Ci dispiace molto, negli ultimi anni ci siamo sempre tolti delle soddisfazioni in questa coppa. Però ora abbiamo il campionato e anche una Champions che ci piace molto giocare. Ho cambiato De Ketelaere perché siamo pochi in attacco e giochiamo ogni tre giorni.