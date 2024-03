Addio alla “Signora Ong”: fuggì dal Vietnam con gli 11 figli e trovò ospitalità a Zugliano

In tanti l’hanno conosciuta, tra Zugliano e Thiene, come la “Signora Ong“, mancata ieri a 82 anni di età. Il suo nome reale e completo, Thin Thu Huong Huynh, è probabile che lo conoscessero solo i familiari e pochi altri. Oltre quarant’anni fa, lei, insieme al marito e agli 11 figli e alla suocera di questi ultimi (alcuni di loro erano bambini, altri adolescenti), era tra le decine di migliaia di profughi del Vietnam del Sud in fuga su barche di fortuna, sottratti a morte certa nelle missioni di salvataggio delle navi militari nell’Oceano Indiano. Alcune famiglie furono destinate in Veneto, trovando accoglienza nel Vicentino.

Una grande famiglia, quella che porta il cognome Ong, appunto, tra le tante fuggite dal Vietnam postbellico grazie al supporto della Marina Militare Italiana, e giunta sì incolume in Europa ma solo dopo aver superato mille peripezie: una guerra civile ancora “fumante” e le ritorsioni fino dall’instabilità politica successiva in Asia che ne minavano la sopravvivenza e il futuro. Salirono, in 14, su una delle boat people le cui immagini fecero a quei tempi il giro del mondo, i più fortunati salvati in mare aperto. Arrivando tutti a destinazione.

Un percorso inizialmente tortuoso di integrazione nella realtà dell’Altovicentino, per cultura ma ancor più per una lingua diversa, a cui collaborarono in molti tra cittadini e associazioni del territorio: sicuramente riuscito, in ogni caso, quindi un esempio da seguire. Premiando il coraggio e la volontà di Thin e del marito – che è mancato diversi anni fa – i quali riuscirono a portare in salvo i figli e farli crescere al sicuro. La famiglia Ong nei primi tempi – il loro arrivo risale al 1979 – è stata ospitata dalla parrocchia di San Zenone a Zugliano: a lungo vissero nel rustico di Villa Giusti, oggi centro di aggregazione e promozione culturale del Comune, allora di proprietà della parrocchia.

“Ricordo i giorni del loro arrivo a Zugliano – ci confida Simone Caltran, i cui nonni vivevano proprio a fianco della struttura -, l’accoglienza all’asilo da parte delle suore con la comunità incuriosita a incontrare don Danilo Povolo, il parroco che raccontò il viaggio avventuroso di questa famiglia. Io ero un bambino, allora, e una delle figlie fu mia compagna di classe alle elementari. I più piccoli andarono subito a scuola per favorire l’apprendimento dell’italiano, i più grandi invece trovarono di lì a poco un posto di lavoro per aiutare: conservo il ricordo una famiglia laboriosa, riservata e che non voleva per così dire arrecare disturbo a nessuno, una sorta di clan tra di loro che si è inserito gradualmente nella comunità”. “C’è chi portava loro da mangiare e da vestire agli inizi – aggiunge Nicoletta, la zia che viveva a fianco – lo accettavano ma con quell’imbarazzo comprensibile, sempre grati a chi li aiutava, ma senza mai chiedere nulla. Ricordo poi il funerale della nonna con tutta la comunità insieme, che riposa a Zugliano”.

La famiglia Ong poi si trasferì a Thiene negli anni ’90, e ciascuno fece la propria strada tra i figli, rimanendo in Italia, in buona parte in Altovicentino. Il funerale di Thin Thu Huong Huynh, negli anni diventata nonna, si terrà mercoledì mattina, alle 10, nella chiesa della frazione del Santo di Thiene, dove l’anziana donna ha vissuto assistita da una figlia. Sono tanti i vicentini che si stanno dimostrando vicini nel lutto agli affetti della mamma e nonna mancata ieri, anche attraverso messaggi di cordoglio sulla pagina social del Comune di Zugliano, che ha riservato un ricordo di lei e della sua storia familiare.

Le esequie in programma mercoledì mattina saranno precedute, domani alle 19 sempre al Santo, dalla veglia di preghiera. I nomi degli 11 figli le cui vite e le aspirazioni furono salvate grazie anche al suo coraggio, oltre all’umanità di tante altre persone qui in Italia in diverse fasi ed epoche, si leggono nell’annuncio funebre.