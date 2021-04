70enne veronese cade e si fa male sul sentiero che porta ai Castelli di Giulietta e Romeo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Finisce con un ricovero in pronto soccorso, con accertamenti in corso per possibili fratture o comunque lesioni agli arti, l’escursione in solitaria di un 70enne veronese sul sentiero della salita Montenero. Alle 18.20 di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti sulle colline di Montecchio Maggiore sul percorso isolato nella zona dei castelli di Giulietta e Romeo, in quel momento deserto a parte la presenza dell’escursionista isolato.

L’uomo, un pensionato che risulta residente a Valeggio sul Mincio, si trovava solo per una passeggiata da quelle parti quando sarebbe inciampato rotolando a terra per alcuni metri. Procurandosi delle lesioni, forse una slogatura ad un arto.

Impossibilitato a rialzarsi e far ritorno a piedi in piena autonomia, il 70enne ha chiesto aiuto componendo il numero di emergenza 118 con il suo smartphone. Dopo aver dato l’allarme ha atteso l’arrivo dei soccorsi, con i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano chiamati all’intervento, arrivando sul posto segnalato nel giro al massimo di un quarto d’ora. Una volta giunti sulla salita il ferito è stato rintracciato e imbarellato su una barella toboga, per poi venire trasportato on strada dove è stato curato dal personale del Suem.

Nessuna ferita grave è emersa da una prima visita obiettiva, ma per escludere eventuali problemi e sottoporre l’uomo a esami diagnostici approfonditi si è preferito trasferire il 70enne all’ospedale Cazzavillan di Arzignano.