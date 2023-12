Agli Scout “centenari” il Premio Thiene 2023

E’ andato ai due gruppi scout dell’Agesci il Premio Thiene 2023, consegnato domenica mattina 17 dicembre, insieme a tutte le altre onorificenze dall’amministrazione al Teatro Comunale, alla presenza di tutte le autorità del territorio.

I gruppi Scout Thiene 1 e Thiene 2 fanno parte dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, un’associazione giovanile educativa che conta 182 mila soci in tutta Italia e che si propone di contribuire, nel tempo libero, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scoutismo. Grazie al metodo educativo ideato dal fondatore Baden Powell, aiuta i giovani di tutta Italia a crescere come buoni cittadini e cristiani, in una società che cambia, evolve e affronta sfide complesse. Basata sull’attività di servizio alla comunità e le attività di campeggio, ha come slogan l’impegno a lasciare il mondo un po’ migliore rispetto a come si è trovato (come ha ricordato anche il sindaco Giampi Michelusi nel consegnate la riproduzione artistica della fontana di Bacco e Arianna di piazza Ferrarin).

A Thiene i due Gruppi contano in totale 89 lupette e lupetti (fascia 8-12 anni), 45 guide e 47 esploratori (12-16 anni), 20 scolte e 31 rover (16-21 anni) e 49 cape e capi per un totale di 281 scout che ogni settimana operano nel territorio thienese e non solo. I due gruppi sono nati cento anni fa, a distanza di un anno uno dall’altro e hanno forgiato a Thiene generazioni di giovani, che spesso hanno poi trovato nella società le loro modalità di mettersi al servizio degli altri.

Insieme al premio Thiene, dopo il saluto del sindaco Giampi Michelusi, sono stati assegnati riconoscimenti a cittadini, aziende e associazioni che alla città portano un contributo importante alla città, valorizzando il nome di Thiene nei rispettivi ambiti: per lo sport, Leonardo Marogna, il più giovane campione italiano nella storia di Easy Kart; nel commercio, Marziano Dalle Carbonare e la sua bottega di vendita e riparazione di bici e motorini, che quest’anno chiude i battenti, e l’Angolo dei Sapori di Luigi e Daniele Berti, da 70 anni nel settore delle specialità alimentari, e la ditta Dal Zotto Fratelli, da oltre cento anni attiva nel commercio; nel settore dei servizi, l’Agenzia e autoscuola Filippi, punto di riferimento nella sicurezza stradale; per il volontariato l’associazione Le Amiche di Anna, da cinque anni impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne; la sezione di Thiene del Tiro a Segno Nazionale, attiva da 120 anni nello sport e al servizio del territorio; la sezione di Thiene del Club Alpino Italiano, nel centenario della fondazione per la preziosa opera di promozione della conoscenza e tutela delle montagne; l’istruttore della polizia locale NeVi Alex Frusti, per il coraggio e il senso del dovere nello svolgimento del proprio servizio, dimostrato il 24 aprile di quest’anno, quando è rimasto gravemente ferito in una sparatoria; la compagine di Progetto Cinema Alto Vicentino, per l’alto valore culturale e artistico e per la preziosa opera di promozione della storia locale; la società Dekra Testing and Certification, leader mondiale nel controllo di qualità e certificazione, attiva a Thiene da 28 anni.