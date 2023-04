Sparatoria a Fara Vicentino: un morto. Gravemente ferito un agente della Polizia Locale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sparatoria intorno alle 11 a Fara Vicentino, in via Crosara, a pochi passi dalla rotonda con le zone artigianali di Fara e Breganze. Una persona di origini maghrebine (forse marocchina) è morto, mentre un agente della polizia locale Nordest Vicentino è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono presenti una dozzina di pattuglie dei carabinieri e della polizia locale, ambulanze del Suem, ma anche gli agenti della della Polizia di Stato.

La sparatoria è avvenuta nel parcheggio di fronte al negozio Edilklima. Chiusa in ambo in sensi di marcia la strada in direzione Breganze.

I fatti

La vittima sarebbe un cittadino di origine marocchina, mentre a rimanere ferito è stato un agente 40enne della Polizia Locale Alto Vicentino: si tratta di Alex Frusti. Stabilizzato a Santorso, il giovane è stato trasferito al San Bortolo di Vicenza. Sul posto è arrivata anche la Sindaca di Fara Vicentino, Maria Teresa Sperotto. Al momento c’è riserbo sulla dinamica dei fatti, anche se sembrerebbe secondo le prime testimonianze, che il marocchino dopo aver dato in escandescenza ed essere fuggito per motivi ancora non chiari, avrebbe ingaggiato un conflitto a fuoco terminato con il tragico epilogo. Il fatto sarebbe avvenuto proprio nel parcheggio dell’attività commerciale nota per la vendita di piastrelle e materiale edile.

Notizia in aggiornamento