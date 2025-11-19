Al Ceccato un nuovo indirizzo che unisce economia, management e passione per lo sport

Dal prossimo anno l’Istituto Aulo Ceccato di Thiene arricchisce la propria offerta formativa con un nuovo e innovativo indirizzo: Afm – Amministrazione, Finanza e Marketing Sportivo. Un percorso pensato per chi desidera coniugare interessi economici e passione per lo sport, preparando gli studenti alle professioni emergenti del settore.

Il corso mantiene la solida base dell’ndirizzo Afm, ma introduce un approccio

altamente specializzato sul mondo sportivo. Gli studenti svilupperanno competenze in imprenditorialità, amministrazione e gestione di imprese sportive, marketing e comunicazione dello sport, organizzazione di discipline e attività sportive e promozione del benessere psicofisico.

Più sport, più competenze, più futuro

Uno degli elementi caratterizzanti del nuovo indirizzo è il potenziamento delle ore dedicate alle discipline sportive, con attività pratiche che rappresentano una vera eccellenza nel panorama scolastico locale. Gli alunni potranno cimentarsi in golf, arrampicata, scherma, canoa, tennis e padel, grazie a collaborazioni con realtà sportive del territorio.

In parallelo, le materie economiche – marketing, finanza, strategia d’impresa, economia politica e diritto – verranno affrontate con un taglio specifico sul settore sportivo, preparando gli studenti alla gestione di società sportive, eventi, associazioni e attività collegate allo sport professionistico e dilettantistico. Il percorso sarà arricchito anche da incontri con professionisti del settore, tra cui manager sportivi, procuratori, responsabili di comunicazione, imprenditori e atleti, offrendo agli studenti un contatto diretto con il mondo del lavoro e testimonianze reali.

Un diploma che apre molte strade

Al termine del quinquennio gli studenti conseguiranno il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing, valido per l’accesso a tutte le facoltà universitarie. Gli sbocchi lavorativi sono quelli tradizionali dell’indirizzo Afm, ma con competenze aggiuntive che permettono agli studenti di orientarsi verso ruoli molto richiesti nel panorama sportivo: consulente o gestore di società sportive, esperto in comunicazione e marketing sportivo, procuratore sportivo, organizzatore, gestore o responsabile di eventi sportivi in strutture

pubbliche o private. Con l’indirizzo Afm sportivo, l’Istituto Aulo Ceccato di Thiene si conferma una scuola attenta ai cambiamenti e alle professioni del futuro, offrendo ai giovani un’opportunità formativa moderna, completa e fortemente legata al territorio e alle sue eccellenze sportive.

