Protezione dagli allagamenti: ancora due settimane per partecipare al bando comunale

C’è ancora tempo per accedere al bando del Comune di Schio dedicato alla prevenzione dei danni da allagamento: restano infatti due settimane per presentare domanda, con scadenza fissata alle ore 12 del 1° dicembre. Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune. L’iniziativa, avviata nei mesi scorsi e ora in fase conclusiva, mette a disposizione 127.783 euro per sostenere privati e attività economiche nell’acquisto e nell’installazione di dispositivi di protezione contro gli eventi meteorologici estremi.

Una misura nata dopo le intense alluvioni che hanno colpito il territorio nel 2024, confermando la fragilità idraulica dell’area. Il bando – frutto di una sinergia tra risorse comunali (115mila euro) e donazioni raccolte durante l’emergenza – rappresenta oggi un passaggio da una risposta emergenziale a un’azione strutturale di prevenzione diffusa. Ciò che era stato donato per far fronte ai danni dell’anno scorso diventa ora uno strumento per evitarne di nuovi.

Cosa finanzia il bando

Il contributo copre il 50% della spesa sostenuta (o da sostenere entro il 30 novembre) per acquistare o installare i sistemi di prevenzione e svuotamento, fino a un massimo di 800 euro. Se, dopo il calcolo dei contributi, resterà un avanzo di risorse, gli importi potranno superare il tetto degli 800 euro proporzionalmente alle disponibilità e fino al raggiungimento di una copertura massima del 50% del costo totale dell’intervento.

Sono ammissibili barriere e paratie anti-allagamento, pompe di svuotamento e sistemi tecnici per limitare l’ingresso dell’acqua in abitazioni, negozi e attività. Requisito essenziale: l’intervento deve essere finalizzato a proteggere l’edificio dal rischio di allagamento. Possono partecipare cittadini residenti, imprese e attività con sede a Schio.

Sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Maculan: “Questa misura segna un passaggio importante nella direzione della prevenzione puntuale e condivisa. I fenomeni meteorologici estremi sono sempre più ricorrenti e la protezione futura del territorio, dei residenti e delle abitazioni si fonda sulla necessaria sinergia tra i benefici derivanti dalla realizzazione delle grandi opere pubbliche di contenimento in fase di progettazione e il supporto che le misure antiallagamento domestiche apportano nel mitigare gli effetti più critici. È oggigiorno necessario che pubblico e privato collaborino fattivamente e questa iniziativa va proprio in questa direzione”.

Evidenzia il sindaco Cristina Marigo: “La solidarietà che la comunità ha dimostrato nei momenti più difficili del 2024 oggi si trasforma in un investimento sulla sicurezza. Il bando rappresenta un invito chiaro a costruire una cultura della prevenzione, fondamentale – assieme agli investimenti infrastrutturali in opere pubbliche – a rendere più sicuro il territorio”.

