“Alto Impatto”, la città controllata a tappeto: “Non sarà un’operazione una tantum”

E’ una operazione veramente ad alto impatto quella che martedì 8 ottobre ha avuto per protagonista la città di Thiene dove è stato attuato un imponente servizio operativo con la finalità di garantire maggiori livelli di sicurezza nelle aree considerate a rischio. Lampeggianti e uniformi che hanno invaso la città per lanciare un messaggio arrivato chiaro e forte: non esistono margini per chi vuole delinquere.

In particolare, la città dell’alto vicentino ed i comuni limitrofi sono stati interessati da controlli mirati rivolti alla prevenzione e alla repressione di reati di natura predatoria, furti in abitazione o ai danni di attività commerciali, nonché a quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti o ancora alla presenza irregolare sul territorio nazionale senza tralasciare un controllo mirato degli esercizi pubblici per verificare il rispetto delle normative di settore.

Tanti i posti di controllo in diversi punti strategici della città e delle zone limitrofe, nell’ottica della prevenzione e del contrasto delle attività delinquenziali, attenzionando le maggiori arterie stradali e l’area della stazione ferroviaria: controllati anche obiettivi segnalati dall’Amministrazione Comune, anche per tramite della Polizia Locale, in una logica di collaborazione e massima sinergia tra gli enti che a diverso titolo svolgono compiti in materia di sicurezza pubblica. Un dispiegamento che ha suscitato la curiosità e un tam tam social da parte di molti residenti, attirati dalle vetture delle forze dell’ordine impiegate: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e appunto Polizia Locale, con il prezioso apporto dell’unità cinofila anti-droga e la presenza dell’elicottero del Reparto Operativo AeroNavale di Venezia

Due le contravvenzioni rilevate al Codice della Strada per irregolarità amministrative, mentre la Guardia di Finanza ha sanzionato amministrativamente il titolare di un esercizio pubblico per violazioni relative all’orario di utilizzo delle slot machine: ulteriori accertamenti sono tuttora in corso da parte degli uffici specialistici delle varie Forze intervenute per approfondimenti di settore. Un modulo operativo di intervento interforze stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e condiviso con il Sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, tutt’altro che intenzionato ad adagiarsi sulle rassicurazioni fornite anche dopo gli eventi di inizio mese che, benchè non strutturati, hanno comunque rappresentato un campanello d’allarme che il primo cittadino non ha voluto trascurare: “Voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine che hanno partecipato all’operazione ad Alto Impatto, organizzata con grande efficienza e professionalità qui a Thiene. Questa operazione – commenta Michelusi – dimostra l’importanza della collaborazione tra le varie forze di sicurezza per garantire la tutela della nostra comunità e il contrasto a fenomeni di illegalità. Il lavoro svolto è un chiaro segnale che Thiene rimane un luogo sicuro e protetto, grazie al costante impegno di chi ogni giorno si dedica alla nostra sicurezza. Posso dire che sin dall’inizio del mio insediamento ho sempre ricercato un dialogo costante con le Forze di Sicurezza, riscontrando un ascolto attento e una pronta e preziosa sinergia”.