Altro scontro sulle strade dell’Altovicentino: autista di un furgone rimane ferito

Il primo incidente di giornata segnalato nel Vicentino, con necessità di intervento di una delle pattuglie di polizia locale operativa di prima mattina a Thiene, risale alle 7.50 di stamattina. A rimanere ferito, per quanto in maniera non grave per sua fortuna, è stato l’autista di un mezzo van per il trasporto di attrezzature dopo lo scontro su un camion lungo via Montegrappa, a breve distanza dalla rotonda “del Sole” nell’area est della città.

Si tratta di un 56enne residente proprio a Thiene, uscito di casa per recarsi al lavoro e andato ad impattare, tamponandolo, l’autoarticolato che in quel frangente lo precedeva verso il centro cittadino sulla stessa carreggiata.