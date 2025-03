Urtata da un camion nella rotatoria mentre si muove su una city-bike. Ferita una 70enne

Intervento di soccorso di una donna ferita nel primo pomeriggio di venerdì, sulla grande rotatoria delle quattro strade in cui confluiscono la via dell’Autostrada che porta al casello dell’A31, quella verso il quartiere dei Cappuccini e verso Marano Vicentino sul fronte opposto e, infine, la bretella Thiene-Schio.

Una donna vicentina di 70 anni è stata trasportata al vicino ospedale di Santorso in codice giallo dopo l’urto avvenuto tra una city-bike e un autoarticolato condotto da un camionista straniero, con la ciclista a cadere a terra sull’asfalto, rimanendo ferita. Erano le 13.20 di oggi, orario in cui è scattata la richiesta di aiuto al 118.

Una volto giunta sul posto, che dista una manciata di chilometri appena dal polo medico e “Alto Vicentino”, la squadra sanitaria di emergenza ha preso in carico l’infortunata. Dopo le prime cure sul posto la settantenne residente a Marano – si tratta di G.L., rese note le sole inziali -, è stata trasferita in ospedale con lesioni giudicate di media gravità. La donna in sella alla bicicletta sarebbe stata tamponata dall’automezzo pesante, con targa bulgara.

Probabili frattura da valutare, oltre ad accertamenti diagnostici per osservare la presenza di lesioni che sfuggono all’esame visivo. Fatte salve eventuali complicazioni post ricovero che in casi di traumi da impatto possono insorgere, la pensionata non correrebbe quindi rischi per la vita. Il 40enne alla guida dell’autotrasporto merci si è attivato per prestare soccorso alla ciclista ferita, attendendo l’arrivo di ambulanza e automedica inviate dalla centrale del Suem, con il supporto di due pattuglie di polizia locale Nord Est Vicentino, impegnate nei rilievi del sinistro e per la regolamentazione della circolazione stradale, sempre ingente nell’orario di “pausa pranzo”.

