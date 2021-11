Anziano trovato morto in circostanze da chiarire in casa di riposo. Si pensa a una caduta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

In Procura a Vicenza si attende l’esito degli approfondimenti dei carabinieri della compagnia di Thiene per decidere se disporre o meno l’autopsia sulla salma di un anziano ospite della casa di riposo Opera Immacolata Concezione Onlus, la struttura di assistenza che sorge nel quartiere di Cappuccini di Thiene.

Una morte improvvisa, forse slegata da cause naturali e che potrebbe trovare origine in una caduta accidentale, con conseguente grave trauma cranico rivelatosi probabilmente fatale. Il pensionato, ospite della struttura, un altopianese di 83 anni di età, sarebbe stato trovato esanime sul pavimento dal personale della residenza assistita nel primo mattino di giovedì scorso.

Inutili i tentativi di soccorso, visto che Armando Panozzo – questo il nome della vittima, originario di Roana in Altopiano – ormai era spirato da ore. Una notizia triste che ha portato in dote un certo subbuglio all’interno della vasta struttura di assistenza che sorge in via Liguria, ai confini con Zanè, con la presenza degli uomini dell’Arma in divisa a compiere un sopralluogo necessario in circostanze simili.

La sera precedente al ritrovamento l’uomo si era ritirato regolarmente nella sua camera, come d’abitudine e senza lamentare particolari problemi.Dei rilievi portati nella stanza dove Panozzo viveva è stato informato il sostituto procuratore di turno, a cui spettano le decisioni finali sull’eventualità dell’esame autoptico a fugare ogni minimo dubbio residuo e sull’opportunità o meno di chiudere le indagini.

I familiari dell’anziano vicentino deceduto dovranno attendere la firma sul nulla osta prima di potere fissare la data del funerale del proprio caro. Solo allora la salma potrà essere messa a loro disposizione e tornare sull’Altopiano per riservare al compianto pensionato l’ultimo addio e una degna sepoltura.