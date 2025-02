Attivato il corso di formazione per Oss all’Opera Immacolata di Thiene: 29 i corsisti

E’ in corso di svolgimento da meno di un mese a Thiene il Corso formativo per Operatore Socio Sanitario ospitato nel Centro Servizi Guido Negri. Più enti concorrono nell’offerta di formazione in seno alle professioni sanitarie promossa da Fondazione Enac Veneto, Centro Formazione Canossiano di Schio con il patrocinio del Comune di Thiene e Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus.

Se il primo bando non aveva raccolto adesioni sufficienti a far partire il corso in autunno, la proposta è stata accolta ora da un numero idoneo di iscritti che ne ha permesso l’avvio a inizio del nuovo anno. Sono 29 i corsisti attualmente impegnati nella struttura di ospitalità e assistenza qualificata di via Liguria, a nord di Thiene.

“È un risultato significativo– così il sindaco thienese Giampi Michelusi – che testimonia il valore della collaborazione tra le due Fondazioni e il sostegno concreto garantito da parte dell’amministrazione comunale. Grazie a questa sinergia, siamo riusciti a dare una risposta efficace a un tema di grande rilevanza. Auguro ai corsisti un percorso formativo ricco di crescita e opportunità professionali”. La Coordinatrice della sede di Schio di Enac Veneto, Serena Sgrosso, in occasione della presentazione alla stampa a fine agosto del bando aveva rilevato la novità dell’iniziativa: “È la prima volta – aveva dichiarato – che Enac Veneto propone il percorso formativo a Thiene e direttamente in una Rsa. Auspichiamo di suscitare l’interesse di molti che vorranno cogliere questa opportunità di lavoro, oggi molto richiesta, in un settore delicato, ma anche umanamente arricchente”.

A questo si aggiunge anche un commento da parte di Antonino Pettina, Direttore Centro Residenziale Guido Negri Fondazione OIC onlus: “La proposta di organizzare nella sede di Thiene il progetto formativo per permettere ai partecipanti di conoscere da subito la realtà di una struttura residenziale è stata premiata. Diversi docenti sono stati forniti dalla stessa Fondazione OIC Onlus. I corsisti sono molto interessati e partecipi durante le lezioni con grandi motivazioni nel proseguire l’assistenza verso i più fragili”.

I corsisti sono 29, tutti residenti o domiciliati in provincia di Vicenza. L’allievo che proviene da più distante, infatti, si muove da Recoaro Terme. Due allievi, pur residenti o domiciliati in provincia di Vicenza, provengono da fuori Veneto. Sono 6 maschi e 23 femmine, l’età media è di 36 anni. Gli italiani sono 23, 6 i cittadini stranieri. Otto partecipanti, dei 29 frequentanti, risultano già con un’occupazione.

“In un ambito delicato come quello dei servizi socio-sanitari – aggiunge l’assessora alle Politiche per il Sociale, Anna Maria Savio – che sta soffrendo per la carenza di operatori a fronte di un aumento esponenziale della fascia di utenti ospiti nelle strutture sanitarie e residenziali, l’attivazione del corso è davvero una buona notizia. Ovviamente occorre continuare in questa direzione. I Comuni, assieme all’Ulss 7 Pedemontana, alle strutture residenziali e al mondo dell’associazionismo, sono chiamati a contrastare l’isolamento degli anziani, i carichi di cura, le vulnerabilità dei giovani e le crescenti condizioni di povertà in una sfida epocale che sta richiedendo un significativo rinnovamento nelle politiche sociali”.