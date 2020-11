Arriva la versione invernale di Thiene Sport Estate. Sperimentazione al via da lunedì

Dall’esperienza brillante di Thiene Sport Estate a quella, per certi versi obbligata dalla pandemia, di Thiene Sport Inverno. Dove possibile e grazie agli impianti e piastre all’aperto, alcune associazioni si sono adattate per offrire un ventaglio di pratiche compatibili con le disposizioni attuali da parte di Governo e Regione Veneto. Varato anche l’hashtag #noncifermiamo come punto di contatto tra tutti gli operatori che partecipano alla buona riuscita dell’iniziativa.

L’obiettivo consiste nel non disperdere la voglia di mantenere la forma fisica, praticare una disciplina e, non ultima, di fare sport in condivisione e socializzare. Pur se mantenendo le distanze. Il progetto sperimentale, sostenuto dal Comune di Thiene, partirà lunedì con i migliori auspici, un’esperienza unica per l’Altovicentino in questi termini. Il ruolo pubblico consiste nel mettere a disposizione spazi esterni a canone zero e offrire un contributo concreto a club e istruttori impegnati. Due le incognite: il meteo e il periodo indefinito dovuto al perdurare della seconda ondata coronavirus.

“L’ultimo Dpcm è stata una doccia fredda d’inverno per tutto lo sport, anche per quello thienese – spiega l’assessore Giampi Michelusi –. Molti sport non sono praticabili all’esterno e senza attrezzatura. Alcune associazioni tuttavia hanno provato ad adattarsi ed hanno portato la loro attività outdoor: nel cortile della palestra, nelle piattaforme comunali o parrocchiali, nei parchi, rispettando le norme e il distanziamento, con allenamenti adattati

alle condizioni esterne. C’è voglia di non arrendersi: il mio assessorato ha effettuato un sondaggio tra le associazioni e ha lanciato un’idea, con l’obiettivo di creare un’opportunità di attività motoria. Per queste ultime, anzi, abbiamo pensato al sostegno concreto di un contributo comunale, che va a premiare simbolicamente la disponibilità con cui si mettono a disposizione della Città, anche in queste circostanze”.

L’iniziativa, condizioni meteo e nuove normative di contrasto al Covid permettendo, proseguirà fino al 31 gennaio 2021. Le attività motorie proposte sono Jazzercise presso la piattaforma parrocchiale del Santo; kung fu per ragazzi, ginnastica posturale energetica e Qi Gong per adulti, e Tai Chi-Bagua Zhang per ragazzi ed adulti al parco del Donatore. Infine, presso la piattaforma parrocchiale di San Sebastiano, attività motoria propedeutica al karate per tutti, dai 5 anni in su.

“Ci siamo inventati questa nuova esperienza, figlia di Thiene Sport Estate – è il commento di Michelusi – con la consapevolezza che la stagione non sia appropriata; proviamo tuttavia a dare un senso a questo periodo particolare, nel rispetto di tutte le normative dettate dal Dpcm e delle ordinanze regionali, cercando di sostenere economicamente le società sportive ma con il desiderio di regalare un po’ di socializzazione e di sana attività fisica alla cittadinanza”. Gli orari delle lezioni sono consultabili nell’apposita sezione del Sito Comunale, con prenotazione obbligatoria ai numeri di telefono indicati. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Thiene: tel. 0445.804742.