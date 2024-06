Torna anche quest’anno “Thiene Sport Estate”. 283 appuntamenti gratuiti all’insegna del benessere

E’ un progetto “studiato” anche fuori regione, quello che da dodici anni anima di attività sportive l’estate thienese: fino al 29 agosto, Thiene Sport Estate fa il suo ritorno nei parchi e sulle piattaforme attrezzate della città. Molto ampio il calendario di eventi gratuiti incentrati sull’attività fisica.



“Anche quest’anno, grazie alla collaborazione delle numerose e qualificate realtà sportive del territorio – spiega l’assessora allo Sport Marina Maino – l’amministrazione comunale propone alla città e al territorio un’estate all’insegna del movimento e dello sport per la promozione del benessere della persona di ogni fascia d’età. Chi vorrà partecipare troverà personale specializzato, stimoli per crescere in uno stile di vita sano e opportunità per conoscere una vasta gamma di discipline e di pratiche sportive e per socializzare. Ringrazio, dunque, quanti rendono possibile con la loro disponibilità questa straordinaria kermesse sportiva che, ricordo, è a titolo gratuito”.

Il ricco calendario prevede ben 283 lezioni all’insegna di una varia e ricca offerta sportiva, che comprende 38 discipline. Le proposte per “Thiene Sport Estate 2024” sono per tutti i gusti: il ritmo e la musica per zumba fitness, body work, acroyoga, jazzercise, functional training, pole dance, allegro dance, diversi balli tra cui boogie woogie, salsa, tango argentino, lindy hop, charleston e swing aperte a giovani e adulti. L’armonia del corpo sarà al centro delle attività di calisthenics e pilates matwork. Un approccio ancora più ampio alla salute e al movimento sarà offerto dal tai chi, ba gua e qi gong, yoga e meditazione con varie scuole, stretching olistico e olistic tribal dance.

L’evento speciale International Yoga Day si terrà il 21 giugno al parco di Villa Fabris, dove saranno offerte lezioni gratuite dall’alba al tramonto tutti coloro che desiderano scoprire i benefici dello yoga. Le proposte sportive per le arti marziali includono karate, judo e autodifesa, aikido, spada giapponese, e scherma destinate sia ai ragazzi che agli adulti. Novità di questa edizione sono le lezioni di danza classica e moderna per bambini, al parco del Donatore a cura dello Studio Danza Thiene e il programma Bambi dance a cura di Sanja Dance Academy.

Bambini e ragazzi potranno inoltre divertirsi negli sport di squadra: rugby, calcio a 5, minibasket. Sarà possibile praticare la boxe in pausa pranzo presso la palestra Dynamy e partecipare ai due appuntamenti playground di calcetto e basket organizzati dalla cooperativa Radicà presso la piattaforma Miotto. Le associazioni che rendono possibile questa iniziativa sono: Silicon Kafè, Kun Lun, Rugby Thiene, Real Thiene, Futsal Thiene Santo 95, Radicà Cooperativa Sociale, Centro Shakti Yoga, Kyomizu Kan Dojo, Accademia della Scherma Malo, Judo Club Robur, Karate Altovicentino, Giocosport Academy, S-Move, Studio Danza Thiene, Takemusu Aiki Dojo, Sanja Dance Academy, Spazio So Ham Yoga e Ricerca, Dynami Boxe, Olisticamaya, Twister Dance Project.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, firmando in loco un’autocertificazione di idoneità all’attività fisica, nonché di adesione alle istruzioni degli istruttori, nel rispetto della normativa di sicurezza. L’amministrazione comunale declina ogni responsabilità civile e penale per incidenti e danni che dovesse occorrere ai partecipanti o causato a terzi.

Il programma dettagliato degli orari e delle date delle iniziative è disponibile sul sito istituzionale: comune.thiene.vi.it.

Un’iniziativa, quella di “Thiene Sport Estate”, che viene portata avanti dal 2012. E che quest’anno, dunque, taglia il traguardo della 12° edizione. Un’esperienza che sta facendo proseliti: da Marano Vicentino, infatti, hanno chiesto informazioni per replicare l’iniziativa. Ma una richiesta analoga è giunta anche da un comune dell’hinterland milanese. Segnale che, con il suo successo, l’iniziativa thienese potrebbe vedere diffondersi il suo modello anche al di fuori del territorio vicentino.