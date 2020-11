Oggi si apre il G20, il primo in Arabia Saudita. Conte: restare uniti e usare le opportunità

Sarà un vertice virtuale e dominato dalla pandemia di coronavirus il G20 che si apre oggi sotto la presidenza dell’Arabia Saudita, il primo ‘ospitato’ da una nazione araba. Ancora in forse la partecipazione di Donald Trump. Tra i leader che dovrebbero intervenire con dei discorsi ci sono la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente cinese Xi Jinping e il leader russo Vladimir Putin, oltre al premier Giuseppe Conte.

Il Presidente del Consiglio ha intanto inviato un messaggio alle altre delegazioni: “Il G20 rifletterà il nostro impegno per una rapida ripresa dalla crisi pandemica e per trovare soluzioni per le maggiore sfide che l’umanità sta affrontando oggi, dal climate change al perdurare delle diseguaglianze. Noi dobbiamo restare uniti e usare le opportunità che ci ha offerto questa crisi per creare una nuova, migliore, normalità”.

Dal punto di vista europeo, la presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen ha chiarito che solleciterà gli altri leader del G20 a mantenere le misure di sostegno economico introdotte per fronteggiare la pandemia fino a quando la ripresa non sarà efficacemente avviata. Tra le altre cose, nei primi mesi della pandemia, i leader del G20 avevano già preso la decisione di sospendere i pagamenti del debito per i Paesi più poveri e nelle richieste di Bruxelles c’è anche quella di estendere nuovamente la misura almeno fino alla metà del prossimo anno.