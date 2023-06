Associazioni, alunni delle scuole locali e volontari ripuliscono la vallata dell’Astico con Ava

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Valle dell’Astico “ripulita” dai rifiuti incivilmente abbandonati grazie a decine di volontari, tra i quali anche tanti ragazzi delle scuole, e al sostegno di Alto Vicentino Ambiente e l’aiuto anche degli Alpini. Alta la partecipazione alle giornate ecologiche organizzate nelle scorse settimane nei Comuni, ad Arsiero, Pedemonte, Tonezza del Cimone e Valdastico.

Non solo nei centri urbani dei paesi della fascia pedemontana ai confini con il Trentino, ma anche in luoghi molto frequentati dai turisti di prossimità come ad esempio Contrà Pria sul fiume Astico. Circa 180 gli alunni coinvolti tra ultime classi delle primarie e medie, seguiti passo da insegnanti e adulti volontari.

Ad Arsiero, l’evento si è tenuto in due giornate distinte: venerdì 26 maggio, con presenti 130 studenti delle classi 5 della Scuola Primaria e del triennio delle medie: coordinati dalla Prof.ssa Busato e dal Gruppo Alpini si sono occupati delle zone del centro storico e dei parchi. Sabato 27 maggio invece, associazioni e privati cittadini si sono curati delle zone di Castana, Pria e del restante centro storico. A Pedemonte invece, hanno partecipato il 26 maggio gli alunni della scuola primaria per un totale di 24 bambini. A Tonezza del Cimone il ritrovo mattutino di lunedì 22 maggio 2023 ha richiamato 21 bambini. Le zone ripulite sono state quelle lungo il Sentiero delle Meraviglie. Le aree e le vie di Valdastico sono state setacciate da cittadini e alunni delle scuole primarie e secondaria nei giorni 20 maggio e 8 giugno 2023.

Si è unita a queste numerose iniziative Alto Vicentino Ambiente, la società in consorzio di Comuni dell’Altovicentino di gestione dei rifiuti, che collabora attraverso la fornitura gratuita delle locandine promozionali dell’evento e di guanti e sacchi utili alla raccolta dei rifiuti. La Consigliera di Ava, Alessia M.F. Lazzaretto interviene: “Ava non può che ringraziare le amministrazioni, i collettivi, le associazioni e quanti mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie energie nell’encomiabile attività di ‘pulizia’ del proprio territorio. Anche la società fa la propria parte sostenendo le iniziative quali le giornate ecologiche, e si fa anch’essa parte attiva sia sostenendo in varie forme le campagne di sensibilizzazione dei cittadini sul tema della corretta gestione dei rifiuti, che include anche il non abbandono, che contribuendo concretamente fornendo materiale utile alla raccolta dei rifiuti”.

“Incoraggiare gli studenti e la cittadinanza – spiega sindaca di Arsiero Cristina Meneghini – a partecipare attivamente alla Giornata Ecologica è una piccola azione che porta con sè un grande risultato: dovremmo sentirci tutti partecipi alla cura del territorio, consapevoli che l’abbandono incontrollato di piccoli rifiuti come sigarette, lattine, vetro, microplastiche, è un danno non solo per l’ambiente ma anche per la nostra vita”. La Consigliera delegata del Comune di Valdastico, Carla Pesavento, esprime la propria soddisfazione per l’evento: “due giornate volute per sensibilizzare e incentivare il volontariato, in maniera semplice ed efficace, con l’intento di incoraggiare la cura del territorio e creare consapevolezza. Un sentito e doveroso ringraziamento a volontari, studenti e insegnanti delle scuole, che hanno aderito all’iniziativa e hanno dato il loro contributo alla pulizia del paese. L’auspicio è quello di coinvolgere sempre più cittadini, non solo per quanto riguarda la partecipazione attiva alla Giornata ma anche attraverso la creazione di una vera e propria consapevolezza sociale di rispetto dell’ambiente che ci circonda e che appartiene a tutti”.

Il Sindaco di Tonezza del Cimone, Franco Bertagnoli: “È stata una giornata bellissima

dove tutti i 21 bambini della scuola primaria, passeggiando per il Sentiero delle Meraviglie, tra sculture di animali intagliati nel legno e natura rigogliosa, sotto la guida delle insegnanti e dei propri nonni, hanno assistito ad una lezione di educazione civica. Una magnifica esperienza da ripetere coinvolgendo anche i ragazzi più grandi”. “Un’ottima iniziativa che insegna a rispettare l’ambiente e a tenerlo pulito! Grazie a tutti i partecipanti”, commenta l’assessore Martina Carotta di Pedemonte.