Previsioni meteo 30/06-2/07, temporali in arrivo e abbassamento termico in vista

SITUAZIONE GENERALE

Una perturbazione sta interessando Piemonte e Lombardia, nelle prossime ore si sposterà verso il Veneto dove rovesci e temporali saranno diffusi, a tratti con fenomeni di forte intensità. Questo peggioramento avrà anche il merito di fare abbassare le temperature per qualche giorno, riportando i valori termici nelle medie o leggermente sotto.

VENERDI 30 GIUGNO

La mattina il cielo si presenterà variabile sul Vicentino, senza fenomeni di rilievo. Nel pomeriggio giungerà da ovest un fronte temporalesco che interesserà prima l’Ovest Vicentino e successivamente tutta la provincia. Le celle temporalesche potranno risultare forte, soprattutto sul Basso Vicentino e le zone più occidentali. Non si escludono grandinate e picchi di 40-50 mm di pioggia in poco tempo. La sera i fenomeni insisteranno sulle pedemontane per esaurirsi poi la notte. Temperature in calo.

SABATO 1 LUGLIO

Inizialmente cielo variabile con tratti soleggiati in pianura. Dalla tarda mattinata si formeranno i primi rovesci sulle Prealpi che evolveranno in temporali nel pomeriggio. Precipitazioni in sconfinamento anche sulle alte pianure. Localmente sulle pedemontane potranno cadere 20/30 mm di pioggia. Sul basso vicentino il rischio di fenomeni sarà più basso. Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, estremi termici in pianura compresi tra 16 e 27 gradi.

DOMENICA 2 LUGLIO

Il tempo andrà gradualmente migliorando, anche se, sui rilievi permangono condizioni di instabilità pomeridiana associata a locali rovesci e temporali. Più soleggiato in pianura. Clima gradevole con temperature sotto i 30 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana l’alta pressione sarà ancora lontana dalle nostre zone, questo determinerà un tempo molto variabile a tratti instabile. Temperature nelle medie del periodo.