Campomolon, boscaiolo travolto da un albero. Trasportato in eliambulanza a Trento

Grave incidente sul lavoro e di montagna nel contempo oggi pomeriggio, tra le montagne sul confine di Arsiero e Tonezza. Una squadra del soccorso alpino è stata chiamata a supporto delle operazioni di recupero di un boscaiolo, seriamente ferito in seguito alla caduta di un albero ad alto fusto che lo ha travolto.

Punto di riferimento per raggiungere la zona boschiva dove è accaduto il fatto intorno alle 15.30 è il Monte di Campomolon, promontorio che sovrasta la Valdastico a oltre quota 1.500 metri di altitudine.

L’uomo, di cui non si conoscono età e provenienza al momento, è stato raggiunto da una prima squadra già nelle vicinanze. Poi da una seconda partita dalla vicina cittadina di Arsiero e in seguito da un elicottero del 118 che si è levato in volo da Trento, dove ha fatto rientro con il ferito a bordo in codice di massima emergenza. Su una dorsale del monte nei pressi di località Fratte è avvenuto il recupero dell’infortunato grave, che avrebbe riportato contusioni da schiacciamento dopo la caduta anomala di un tronco.

Avrebbe subito perso conoscenza dopo l’urto, soccorso da altri dipendenti di una ditta impegnata nel taglio e rimozione di tronchi presenti nell’area di lavoro. Le sue condizioni generali sono state definite come preoccupanti: dopo essere stato caricato a bordo con un verricello, con l’aiuto dei volontari del soccorso alpino, è stato affidato ai sanitari esperti in medicina d’urgenza dell’ospedale trentino di Santa Chiara, il più vicino all’area dell’incidente in linea d’aria.

