Casa della Comunità, Ulss7 replica a Luisetto: “Operativa e con nuovi servizi”

“La Casa della Comunità di Arsiero è pienamente operativa e vede al suo interno la presenza di servizi aggiuntivi rispetto a quelli già presenti in precedenza”.

La direzione generale della Ulss 7 Pedemontana risponde così alla consigliera regionale del Pd Chiara Luisetto che, in merito alle Case di Comunità, la scorsa settimana, denunciando una lontananza importante dagli obiettivi da realizzare entro giugno aveva dichiarato: “È il caso della Casa della Comunità di Arsiero o di quella del Lido di Venezia, dove non è stato introdotto alcun servizio aggiuntivo, ma si è proceduto unicamente allo spostamento delle medicine di gruppo o della guardia medica. Si tratta di operazioni di natura logistica che non corrispondono alla missione delle Case della Comunità e che non migliorano l’accesso alle cure per i cittadini”.

La replica della Ulss7, che smentisce

In merito alla nota diffusa dai consiglieri regionali Chiara Luisetto, Marta Bigon e Monica Sambo, l’ULSS 7 Pedemontana precisa che contrariamente a quanto affermato la Casa della Comunità di Arsiero è pienamente attiva.

In particolare, con la Casa della Comunità sono stati attivati il Punto Unico di Accesso, riferimento fondamentale per la presa in carico di tutti i bisogni socio-sanitari dei cittadini, e il servizio di Infermiere di Famiglia o di Comunità (IFOC) che vede la presenza ad Arsiero di 2 infermieri (ai quali presto se ne aggiungerà un terzo) per la presa in carico dei pazienti cronici o con problematiche complesse a bassa intensità assistenziale, che vengono visti sia presso la Casa della Comunità sia a domicilio, d’intesa con i Medici di Medicina Generale e i reparti ospedalieri al momento delle dimissioni.

Sempre grazie all’attivazione della Casa della Comunità è stato inoltre possibile ampliare l’offerta di prestazioni specialistiche territoriali, con la presenza a rotazione di specialisti della Pneumologia Territoriale e della Reumatologia (in passato non presenti ad Arsiero), oltre che di Cardiologia e Oculistica, e la possibilità per il futuro di attivare ulteriori specialità in base alle necessità della popolazione.

“Non è mio interesse rispondere alla polemica politica – commenta il Direttore Generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza – ma quanto affermato non risponde a verità, come sarebbe stato facile verificare anche di persona. I cittadini devono essere informati correttamente sui servizi presenti vicino a casa, perché le Case della Comunità sono un modello innovativo che deve essere innanzitutto compreso dalla popolazione: ecco perché è importante che non vengano diffuse informazioni scorrette”.

