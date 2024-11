Esce per fare legna e non rientra, morto nel bosco un 86enne

Il mancato ritorno a casa con freddo e buio che incombono, la preoccupazione dei familiari e infine l’allarme. È accaduto ieri, sabato 9 novembre quando verso le 19, su richiesta dei Carabinieri, la Centrale del 118 di Vicenza ha attivato il Soccorso Alpino della stazione di Arsiero, per il mancato rientro di un uomo uscito in mattinata a fare legna in un bosco sopra Contrada Busati e non rientrato.

Un’ultimo contatto risaliva all’incirca a mezzogiorno, quando si era sentito con i familiari, poi più niente. E così, dopo la segnalazione ai soccorritori, l’avvio delle ricerche con l’oscurità ormai già calata. Rinvenuta la sua auto parcheggiata in zona, le squadre si sono quindi divise per perlustrare l’area, sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Arsiero. Un setacciamento dell’area che purtroppo, verso le 20.30, ha restituito l’esito peggiore: il corpo di F.B., 86 anni residente ad Arsiero, è stato ritrovato senza vita, ruzzolato alcuni metri dopo aver tagliato una pianta, non si sa se a causa di un malore o delle conseguenze di una manovra accidentale. Ottenuto quindi il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata trasportata sulla strada e affidata al carro funebre.