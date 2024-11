Schianto fatale a Meledo: muore un ragazzo, un altro è grave. Ferite due donne

Terribile scontro fra due auto questa mattinata a Sarego con esito mortale per un ragazzo di soli 24 anni. Dalle 11.30 di oggi, domenica 10 novembre, i Vigili del Fuoco stanno infatti operando a Meledo di Sarego lungo la SP 500 per un grave incidente stradale, che ha coinvolto due auto: deceduto un giovane, mentre un secondo sarebbe in codice rosso e altre due donne risulterebbero invece ferite.

A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, una Mercedes station wagon che ha impattato, dalle prime informazioni, contro una Volkswagen Scirocco che pare si trovasse di traverso sulla carreggiata.

I Vigili del Fuoco accorsi dal locale distaccamento di Lonigo, hanno subito messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalle lamiere accartocciate il giovane conducente della Scirocco oltre al passeggero. Purtroppo, nonostante i soccorsi subito giunti sul posto e le manovre rianimatorie eseguite, il personale sanitario del Suem null’altro ha potuto fare che dichiarare la morte del 24enne del quale ancora non sono state fornite le generalità. Il passeggero al suo fianco, frattanto, è stato rianimato dai sanitari e poi trasferito in eliambulanza in codice rosso in ospedale. Ferita anche l’anziana passeggera della Mercedes oltre alla conducente: anche in questo caso per entrambe le donne, si è reso necessario il trasferimento in ospedale. La strada al momento risulta ancora chiusa al traffico.