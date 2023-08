Incidente mortale in Val Posina: muore sul colpo un motociclista di 60 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gravissimo incidente con esiti mortali nel pomeriggio di domenica nella zona pedemontana dei dintorni di Arsiero. Un uomo, la cui identità e provenienza per il momento non sono noti, sarebbe deceduto sul colpo in seguito alla caduta da una motocicletta. L’allarme è scattato intorno alle 16.40 di oggi, dato da degli automobilisti di passaggio nella zona di montagna.

Sul posto, lungo la strada provinciale 81 a mezzo chilometro dalla frazione di Castana in direzione Posina, sono stati chiamati i soccorsi del Suem 118 inviati dal pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. La vittima avrebbe 60 anni, di sesso maschile, e non sono per ora noti altri dati sensibili.

Per il motociclista, trovato dai soccorritori riverso a terra sull’asfalto, non ci sarebbe stato già nulla da fare. Si trattava di un codice nero, vale a dire con persona senza possibilità di sopravvivenza. Un elicottero di emergenza era stato immediatamente attivato dalla centrale operativa del Suem ma, dopo le comunicazioni della squadra medica intervenuta a bordo dell’ambulanza, è rientrato alla base. Da ricostruire le dinamiche dell’incidente e, in particolare, se si sia trattato di un’uscita autonoma di strada o di una tragedia con coinvolti altri veicoli. Rilievi affidati alla polizia locale.

La notizia è in aggiornamento