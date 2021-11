Montagne vicentine imbiancate: 40cm a Campomolon. Neve in arrivo in collina – FOTOGALLERY

Montagne del vicentino imbiancate dalla neve nelle ultime ore: da Recoaro Terme a Pian delle Fugazze, dal Pasubio all’Altopiano di Asiago al massiccio del Grappa, il paesaggio ha offerto questa mattina i primi scorci di paesaggio imbiancato. I fiocchi son stati intensi a tratti ieri nel pomeriggio e poi alla sera, fino a notte fonda.

I dati rilevati dalla rete dell’Arpav, l’agenzia regionale per l’ambiente, segnala gli accumuli maggiori a Campomolon, (Arsiero) con ben 44 centimetri (1.732 metri sul livello del mare), seguito dai 24 centimetri a Passo Campogrosso (Recoaro Terme, 1462 m.s.l.m), 19 centimetri a Malga Larici (Asiago, 1600 m.s.l.m.) e sul Monte Lisser (Enego, 1422 m.s.l.m.), e 18 sul massiccio del Grappa (1540 m.s.l.m.).

Il ghiaccio potrebbe creare disagi al traffico in discesa dalle località montane: vengono infatti segnalate colonne per auto in difficoltà in discesa dai monti: particolare attenzione fa prestata alla formazione di ghiaccio che si è formato nella notte sulle strade. Il meteo, intanto, nel primo pomeriggio ha iniziato un nuovo peggioramento sui settori montani, mentre in pianura sono ancora presenti schiarite.