Assuntore di droga visto e denunciato da un passante, segnalato 25enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un privato cittadino ha deciso di denunciare un giovane 25enne dopo averlo visto in un comportamento che ha, evidentemente, destato sospetto. La polizia locale nordest, ricevuta la segnalazione, si è messa alla ricerca del soggetto descritto, trovandolo nel comune di Thiene presso la stazione ferroviaria. L’individuo era nascosto nel sottopasso che porta ai binari del treno, ed è stato sorpreso mentre era intento ad assumere una dose di droga. Alla vista dei militari il ragazzo non ha manifestato particolari preoccupazioni, collaborando con loro.

Durante la fase interlocutoria con il giovane, lo stesso ha consegnato agli agenti un involucro contenente 12 grammi di hashish. Il soggetto era intento alla preparazione di una dose di cocaina in cristalli, più comunemente definita crack, utilizzando un cucchiaio e una pipa in plastica con stagnola. Per questi motivi il 25enne è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti. Purtroppo il luogo è spesso oggetto di ritrovo per alcuni giovani che voglio appartarsi in modo da non essere visti a consumare sostanze stupefacenti, la polizia locale nordest continua a monitorare la zona con il chiaro intento di contrastare la microcriminalità e garantire la sicurezza ai cittadini.