Automobilista esce di strada con l’auto e abbatte un palo dell’illuminazione

Intorno alle ore 21.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Granezza per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’unica auto finita contro un palo dell’illuminazione pubblica. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

La squadra, giunta dal distaccamento volontario di Thiene, ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, ripristinando le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Thiene, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro e i tecnici del Comune di Thiene per il ripristino dell’illuminazione pubblica lungo il tratto di strada interessato.