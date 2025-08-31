Trionfo azzurro, Andrea Verona trascina l’Italia sul tetto del mondo alla “Six Days” di Enduro

Le Valli Bergamasche si sono trasformate, per sei giorni, nel cuore pulsante del motociclismo fuoristrada mondiale. La 99ª edizione della Sei Giorni Internazionale di Enduro (ISDE) ha regalato emozioni indimenticabili, culminando in un trionfo azzurro che ha infiammato il pubblico e consacrato l’Italia come regina assoluta della disciplina. Mattatore indiscusso, il fuoriclasse vicentino Andrea Verona.

La Maglia Azzurra ha conquistato il prestigioso World Trophy con una prestazione impeccabile, chiudendo la gara in 11h42’48’’ e lasciando la Svezia a oltre 8 minuti di distacco, seguita dalla Francia a quasi 12 minuti. È il sedicesimo successo nella storia della nazionale maggiore italiana, che con questa vittoria pareggia il record della Cecoslovacchia e diventa la squadra più titolata nella storia dell’ISDE. E tra i protagonisti assoluti, brilla la stella di Andrea Verona, pilota vicentino residente a Piovene Rocchette, che ha trascinato la nazionale maggiore con talento, determinazione e cuore. Verona, in sella alla sua GasGas 450 4T, è stato l’unico in grado di impensierire il fuoriclasse spagnolo Josep Garcia, vincitore della classifica individuale. Durante la terza giornata, Verona ha addirittura conquistato una prova speciale, dimostrando di poter competere ad armi pari con i migliori al mondo. La sua costanza e il suo spirito di squadra sono stati decisivi per il successo italiano: “Abbiamo incrementato il vantaggio sulla Francia, tutti siamo andati bene. È stata una battaglia con Garcia, ma ci riproveremo”, ha dichiarato con la grinta che lo contraddistingue.

Andrea Verona, nato a Thiene nel 1999, è uno dei piloti di enduro più talentuosi e vincenti della scena internazionale. Ha conquistato 6 titoli mondiali, tra cui tre consecutivi nella classe Enduro1 (2020–2022) e il titolo assoluto EnduroGP nel 2022.

