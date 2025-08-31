Cade ultraleggero nel vercellese: morti padre e figlia 18enne

Sono di un uomo di 49 anni e di sua figlia di 18avvenuto nelle scorse ore nel Vercellese. Qui un ultraleggero è precipitato in un campo di riso a pochi metri dal canale Cavour, fra i comuni di Lamporo e Livorno Ferraris. Sul posto il personale del 118 che ha subito constatato il decesso del pilota. Alcune ore dopo il corpo di una seconda persona è stata estratto dalle macerie del velivolo che, verosimilmente dopo l'impatto, ha preso fuoco non lasciando scampo alle vittime.

Le vittime. Si chiamavano Massimiliano Monticone, 49 anni, ex pilota dell’Aeronautica militare e attualmente radarista per l’Enav all’aeroporto di Linate, e la figlia Simona, di 18 anni. Erano residenti in provincia di Alessandria ed erano decollati da Casale Monferrato. Le forze dell'Ordine indagano sull'accaduto, ma al momento non si conoscono le cause dell'incidente.

Dramma familiare. Sposato, Monticone condivideva con i due figli, Simona e un ragazzo più grande, la passione per il volo che lo aveva fatto diventare controllore di volo dopo l'esperienza con l'aeronautica militare dove aveva frequentato il 105esimo corso Auc. Quando i soccorritori sono intervenuti sul luogo dell'incidente, purtroppo si sono resi subito conto che per i due non c'era più niente da fare.