Cade ultraleggero nel vercellese: morti padre e figlia 18enne
Le vittime. Si chiamavano Massimiliano Monticone, 49 anni, ex pilota dell’Aeronautica militare e attualmente radarista per l’Enav all’aeroporto di Linate, e la figlia Simona, di 18 anni. Erano residenti in provincia di Alessandria ed erano decollati da Casale Monferrato. Le forze dell'Ordine indagano sull'accaduto, ma al momento non si conoscono le cause dell'incidente.
Dramma familiare. Sposato, Monticone condivideva con i due figli, Simona e un ragazzo più grande, la passione per il volo che lo aveva fatto diventare controllore di volo dopo l'esperienza con l'aeronautica militare dove aveva frequentato il 105esimo corso Auc. Quando i soccorritori sono intervenuti sul luogo dell'incidente, purtroppo si sono resi subito conto che per i due non c'era più niente da fare.