Avviato tavolo di lavoro per promuovere il territorio, la città di Thiene raccontata dalla TV giapponese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era il 1° luglio scorso, quando nella sala consiliare del municipio ci fu l’incontro ufficiale tra il neo sindaco di Thiene, Giampi Michelusi, e il sindaco della città di Tokorozawa, Masato Fujimoto. La visita è stato l’inaspettato coronamento dei festeggiamenti per il Centenario della trasvolata Roma Tokyo di Arturo Ferrarin, evento che ha visto il coinvolgimento di realtà nazionali, regionali e del territorio, che è riuscito ad attraversare, cosa non semplice, anche la tempesta della pandemia e ha regalato, per citare l’iniziativa più eclatante, la magnifica manifestazione aerea con la partecipazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale dello scorso mese di ottobre.

Il primo cittadino di Tokorozawa, città della prefettura di Saitama a circa 30 km da Tokyo che ospita il Museo dell’aviazione, ha accettato l’invito lanciato dall’amministrazione comunale giungendo a Thiene per una visita ufficiale. A distanza di alcune settimane arriva ora la notizia che la radiotelevisione pubblica Nhk (Nippon Hōsō Kyōkai) ha mandato in onda un servizio sulla visita della delegazione a Thiene.

“È stato deciso – recita il testo nella traduzione a cura di Andrea Fantin – di approfondire i rapporti di scambio tra Tokorozawa, della prefettura di Saitama, che lo scorso anno è stata ospite del gruppo di concorrenti italiani delle olimpiadi di Tokyo durante il loro periodo di allenamento e Thiene, città italiana con la quale Tokorozawa condivide una storia legata all’aviazione. Lo scorso anno, durante le olimpiadi, a Tokorozawa gli sportivi italiani di atletica leggera e di nuoto agonistico hanno svolto il loro allenamento e i cittadini giapponesi sono andati a guardare gli allenamenti e hanno interagito con gli atleti anche online. Tokorazawa ha deciso di approfittare di ciò che si è creato tramite le olimpiadi e di proseguire lo scambio con la città di Thiene. Thiene è la città natale del primo pilota ad aver compiuto con successo il volo Italia-Giappone, circa 100 anni fa, e Tokorozawa è stata la prima città ad aver aperto un aeroporto e questo ha spinto lo scambio tra le due città. A quasi un anno dalle Olimpiadi, il sindaco di Tokorozawa, Fujimoto Masato, ha fatto visita alla città di Thiene nell’ultimo mese e ha firmato un accordo al fine di approfondire i rapporti di scambio negli ambiti del turismo, della cultura, dell’arte e dello sport. In futuro si continuerà ad approfondire i rapporti invitando il sindaco di Thiene a Tokorozawa».

L’evento ha permesso di gettare le basi per sviluppare azioni di conoscenza e scambio per la promozione turistica, culturale, storica, sportiva ed economica, ora c’è il tempo per lavorare alla crescita e alla concretizzazione della progettualità delineata nei tavoli di lavoro e nelle interessanti occasioni di confronto vissuti nei giorni dal 30 giugno al 4 luglio 2022 durante i quali si è svolta la visita della delegazione del Sol Levante nella città natale del Ferrarin e nel territorio pedemontano, incontrando esponenti del mondo produttivo, del turismo e della cultura.

Qui video del servizio della Tv giapponese è visibile al link.