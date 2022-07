Centro vaccinale: temperature troppo alte, niente trasferimento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Caldo, afa e temperature che non diminuiranno nemmeno nelle prossime settimane, probabilmente per tutto il mese di agosto, causando non pochi problemi ai cittadini soprattutto a quelli più fragili. Per questo motivo l’Ulss 7 Pedemontana, che inizialmente voleva trasferire il centro vaccinale nella ex palestra di via Marconi, ha chiesto al comune di Schio di poter rimanere laddove è ora, cioè allo Shed di via Pasubio. L’attuale sito è infatti provvisto di aria condizionata e si presta a migliori condizioni di comfort per gli utenti e il tempo di attesa degli stessi.

Questa sistemazione, come richiesto dall’Ulss 7, verrà garantita intanto fino alla fine di agosto e soggetta a valutazioni per il periodo successivo. «Mi preme sottolineare che il comune di Schio sta offrendo la massima collaborazione alle esigenze organizzative che via via si verificano – dichiara il sindaco Valter Orsi – prova ne è che ogni richiesta dell’Ulss 7 è stata fin qui prontamente accolta».

«Ringrazio il Comune di Schio per la costante collaborazione e disponibilità – dichiara il direttore generale dell’Ulss 7 Carlo Bramezza – valuteremo nel frattempo come organizzarci al meglio dal settembre per garantire i nostri collaboratori e i cittadini»