“Cambio” in Compagnia Carabinieri a Thiene: il capitano Sorice è il nuovo comandante

E’ giunto in Veneto e si è presentato ai colleghi dell’Arma prendendo confidenza con la sede di via Lavarone, già dalla scorsa settimana, il nuovo giovane comandante della Compagnia Carabinieri di Thiene. Si tratta di Mario Sorice, con gradi di Capitano, dal 1 settembre alla guida di una delle due importanti compagnie dell’Altovicentino. Campano originario di Benevento, il Cap. Sorice ha 38 anni compiuti, da circa 17 ormai è entrato nell’Arma dei Carabinieri dall’arruolamento avvenuto nel corso del 2006.

Nel suo curriculum si militare vanta già un’esperienza non da poco nei ranghi di comando territoriale in incarichi operativi. Subentra al Maggiore Massimiliano Amato, già nei mesi scorsi inviato in missione internazionale all’estero, che conclude la sua esperienza thienese iniziata a settembre del 2019 (sostituì allora nel ruolo il predecessore Davide Rossetti), e prossimo ad assumere il comando a Pordenone. Destinato alla Radiomobile di Ravenna, invece, il Cap. Ambrogio Maggio, che per 7 mesi nel 2023 ha retto la caserma thienese.

Salvo nuove disposizioni, il nuovo capitano rimarrà a Thiene per il prossimo quinquennio. Si tratta per lui della prima esperienza operativa in Veneto, provenendo dalla Toscana e più precisamente dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viareggio (Lucca), dopo aver ricoperto incarichi operativi presso il Ros (Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri) e presso più comandi della linea territoriale in Lazio e Toscana. Per quanto riguarda la Compagnia di Thiene sarà punto di riferimento sui temi di ordine e sicurezza per un bacino di circa 175 mila residenti, distribuiti su 29 Comuni dell’Altovicentino e anche sull’Altopiano di Asiago. Con una Tenenza (Dueville) e 6 stazioni (Asiago appunto, Canove, Chiuppano, Thiene, Breganze e Sandrigo) alle dipendenze.

Proprio oggi dal Comando provinciale di Vicenza sono giunti gli auguri di buona permanenza e di buon lavoro ai nuovo comandanti insigniti dell’incarico proprio a Thiene ma anche a Valdagno e Bassano del Grappa, tre delle cinque compagnie dell’Arma presenti a Vicenza e territorio compreso nella provincia berica.

Massimiliano Amato (Comandante di Compagnia) e Ambrogio Maggio (Radiomobile) hanno lasciato Thiene nelle scorse settimane