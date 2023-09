Torna Vioff, il fuori fiera di Vicenza Oro: eventi per i cinque sensi dall’8 al 10 settembre in città

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dall’8 al 10 settembre il centro storico di Vicenza accoglierà Vioff, il fuori fiera di Vicenzaoro, la manifestazione nata dalla sinergia tra il Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group (Ieg).

Il programma completo è stato presentato oggi in sala Stucchi dall’assessore ai grandi eventi Leone Zilio, da Marco Carniello, Global Exhibition Director Jewellery & Fashion di IEG, da Vittoria Muraro Ceo Meneghini & Associati e da Ale Giorgini, illustratore e curatore del manifesto per Vioff.

“Arte, artigianato, cultura, musica e spettacolo: sono questi gli ingredienti della nuova edizione di Vioff i cui numerosi appuntamenti sono stati pensati come ogni anno per coinvolgere gli ospiti della Fiera dell’oro e naturalmente tutti i cittadini e i visitatori. È quindi in arrivo un fine settimana ricco di eventi in concomitanza con la festa patronale. Vioff è un progetto avviato dalla precedente amministrazione che ha sempre avuto un grande riscontro e che riteniamo abbia potenzialità tali tanto che vorremmo potesse crescere sempre di più nei prossimi anni”- hanno dichiarato il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Vicenza Leone Zilio

Il Salone internazionale del gioiello, organizzato da IEG dall’8 al 12 settembre 2023 riunirà in fiera tutto il settore orafo gioielliero e l’orologeria; il meglio della produzione Made in Italy dai principali distretti manifatturieri e le eccellenze internazionali presenteranno nuovi prodotti, anteprime di collezione e lanceranno i trend del gioiello. Al suo quinto anno e alla sua decima edizione, Vioff festeggia un anniversario importante e per l’occasione esalta la multisensorialità. Giocando con i numeri chiave che raccontano il florido percorso dell’evento, “Golden Experience” mira a raccontare il calendario di eventi come un’esperienza trasversale che gioca sulla valorizzazione dei cinque sensi, delineando un percorso multisensoriale ricco di iniziative.

“Sold-out già da mesi, questa edizione di Vicenzaoro – ha dichiarato Marco Carniello, Global Exhibition Director Jewellery & Fashion di IEG – porterà in città migliaia di operatori professionali delle filiere della gioielleria, dell’oreficeria e dell’orologeria da circa 120 Paesi. Tanto più piacevole sarà l’esperienza di partecipare a questa nostra manifestazione, quanto più intensa e coinvolgente sarà l’esperienza che vivranno a Vicenza dopo il business. Questa decima edizione di Vioff realizza un connubio perfetto tra gioiello e cultura, due eccellenze che rappresentano l’identità stessa della città. Un sodalizio, tra Vicenzaoro e la città, che guarda al futuro e con il quale far partire il conto alla rovescia verso l’anniversario della 70ª edizione della nostra manifestazione che festeggeremo nel 2024″.

Grazie alla collaborazione con Ale Giorgini e (come è tradizione), il manifesto dell’evento è stato creato da un grande illustratore italiano: per questa decima edizione, Giulia Bernardelli, in arte Bernulia. L’opera, in esposizione temporanea per tutta la durata di Vioff presso il Museo del Gioiello di Vicenza, è concepita come espressione d’arte materica, forma di pittura contemporanea in cui si ottengono suggestivi risultati mediante l’impiego di materiali eterogenei e inconsueti. Protagonista del manifesto è infatti la stessa Basilica. Bernulia ne offre alla città una personalissima versione: la caratteristica copertura a carena di nave rovesciata del tetto è rappresentata attraverso una ripetuta sequenza di piccole lastre di foglia d’oro ed arcate e logge che rilucono di riflessi dorati.

Tutto il programma – un evento aperto, inclusivo, dinamico, culturale, giovane e indipendente – racconterà l’espressione e la declinazione dei cinque sensi: vista, gusto, tatto, olfatto e udito. Tutto il programma è disponibile sulla pagina dedicata a Vioff nel sito di Vicenzaoro.