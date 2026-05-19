Bambino di 7 anni travolto e schiacciato dall’auto. E’ grave

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Un bambino di 7 anni è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di Rianimazione Pediatrica dell’ospedale di Vicenza dopo essere stato schiacciato da un’auto guidata dalla mamma che era andata a prenderlo.

L’incidente è avvenuto alle 14 in via San Gaetano a Thiene. Il bimbo stava salendo nell’auto e, probabilmente senza accorgersi che non era salito completamente, la donna che lo stava prelevando è partita, di fatto travolgendolo con l’auto.

Il bimbo infatti è finito sotto le ruote. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il piccolo è stato portato in ambulanza a Vicenza. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto per i rilievi la Polizia Locale Nordest Vicentino.

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