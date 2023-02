Bando “orti urbani”, ultimi giorni per accedere ai 30 terreni in comodato. I requisiti richiesti

Se è vero che l’erba del vicino è sempre più verde, come recita il celebre detto, per quanto riguarda ortaggi e frutti della terra in genere meglio mettersi “in comune” e approfittare di un’iniziativa a sfondo sociale che, in questo ambito più che mai, può dirsi ben radicata nel territorio thienese. Occasione di risparmio in termini di esborsi per le famiglie ma anche di produzione in proprio di alimenti sani. Senza scordare quell’insito approccio di “socialità” riscontrato in questi dieci anni di iniziativa.

Ultimi giorni di tempo, infatti, per presentare domanda di assegnazione degli orti urbani e sociali condivisi di via Monte Bianco e partecipare così al bando 2023 lanciato come da tradizione ormai consolidata dal Comune di Thiene. Un invito rivolto ai residenti in città e con determinati requisiti richiesti, consultabili nel testo pubblico sul portale istituzionale.

Ad essere messo a disposizione dei coltivatori thienesi “sprovvisti” di proprietà verdi idonee è un appezzamento di terreno che si trova a Est rispetto al centro urbano della città, ai confini con Centrale, frazione di Zugliano. Ciascuno di superficie di 50 mq, una trentina in totale, con anche alcuni istituti (Itet Ceccato e Liceo Corradini) ad approfittare così della disponibilità di spazi a scopo didattico e formativo. Assegnatarie saranno le famiglie che ne faranno richiesta e in linea con i parametri indicati più in dettaglio nel bando pubblico, dove si spiegano anche le modalità di partecipazione. Sarà poi stilata una graduatoria (valida per due anni) con aggiornamento invece a cadenza annuale prima di assegnare “vanga e semi” ai candidati autorizzati.

Il prendersi cura di un orto sociale facilita le occasioni di incontro, permette lo sviluppo di iniziative ricreative, culturali e sociali, nonché un sano impiego del tempo libero. “Gli orti urbani e sociali sono stati istituiti 10 anni fa e oggi rappresentano una realtà consolidata – dichiara in merito Anna Maria Savio, assessore alle Politiche Sociali – per la Città di Thiene e molto gradita alla popolazione. La possibilità di avere ortaggi coltivati in proprio comporta una maggiore qualità dei prodotti e un risparmio sulla spesa quotidiana, è un’attività salutare e svolta all’aria aperta e favorisce la socializzazione“.

Per favorire lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione comunale fornisce ai partecipanti acqua per usi irrigui con rimborso di spesa suddivisa tra gli assegnatari, il tutoraggio di un orticoltore esperto, la possibilità di acquisto a prezzi agevolati di piantine da trapianto, bulbi, sementi e mezzi tecnici (fertilizzanti naturali, antiparassitari naturali), la possibilità di un locale e una cassapanca per il ricovero attrezzi e di contenitori per il compostaggio per il riciclo di resti vegetali. Ciascun attrezzo dovrà recare una sigla del nome del proprietario e/o del numero dell’orto.

Ci sarà tempo fino alle 12.30 di venerdì 10 febbraio. Bando e modulo sono disponibili sui siti www.comune.thiene.vi.it o www.sportellofamigliathiene.it . Ulteriori informazioni in merito sono disponibili presso l’Ufficio Servizi alla Persona al numero 0445.804.735.