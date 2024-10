Tre appuntamenti in musica: la rassegna “Thiene +” concede il bis al Teatro Comunale

Un bis richiesto non solo al termine di ogni spettacolo della prima edizione, ma anche per la rassegna completa, e così è stato fatto. Dopo il successo di pubblico che ha premiato con il sold out le proposte del “debutto”, l’amministrazione comunale ripropone “+ Thiene”, oggi si può dire ima felice intuizione che ha il merito di integrare e completare un’offerta teatrale già ricca e variegata che fiorisce rigogliosa attorno all’eccellenza della Stagione di Prosa Thienese.

La rassegna inizia domenica 10 novembre alle 18 con Emozioni garantite – Maurizio Vandelli in concerto. Vandelli, leader carismatico e voce solista dell’Equipe 84, riuscì a consolidare la carriera artistica con brani indimenticabili come 29 settembre, Nel cuore nell’anima, Un angelo blu, Tutta mia la città. Ha prodotto i Dik Dik portando al successo canzoni come Io mi fermo qui, L’isola di Wight, Viaggio di un poeta. Ha collaborato alla produzione di LP per molti artisti come Albano e Romina Power, Gigliola Cinquetti, Peppino di Capri, Ricchi e Poveri. Con Red Ronnie collaborò alla trasmissione televisiva Una rotonda sul mare. La serata offre più di due ore di grande impatto sonoro. Nel concerto rinascono i grandi successi di Battisti, oltre ai brani più popolari dell’Equipe 84. Maurizio Vandelli, con un gruppo di cinque musicisti, è “live” su un palcoscenico per cantare insieme al pubblico capolavori indimenticabili che hanno fatto la nostra storia.

Si prosegue sabato 30 novembre alle ore 21 con Alice – Master Songs, uno spettacolo in cui Alice propone alcuni dei brani a lei più cari e significativi della sua produzione musicale, sempre di più orientata alla ricerca di contenuti esistenziali, culturali, spirituali, poetici. Oltre alle proprie composizioni la cantante riserva una particolare attenzione alla canzone d’autore, con brani di Battiato, De André, Guccini, De Gregori, Dalla, Fossati, Camisasca, Di Martino, di cui si fa interprete col desiderio di coglierne e condividerne l’essenza. Nel suo Master Songs anche alcune poesie di P. P. Pasolini, P. Cappello e M. Di Gleria musicate rispettivamente da M. Di Martino, Alice e M. Liverani. Con lei sul palco i musicisti Carlo Guaitoli, pianoforte e tastiere, Antonello D’Urso, chitarre e programmazioni, Chiara Trentin, violoncello acustico ed elettrico.

La rassegna culmina giovedì 27 febbraio 2025 alle ore 21 con Rick Wakeman. Storico tastierista degli Yes nel periodo d’oro della band britannica, che ha occupato un ruolo centrale nell’evoluzione della musica rock e del rock progressivo, Rick Wakeman porta a Thiene lo spettacolo The Final One-Man Piano Show. Wakeman ha completato un tour negli Stati Uniti e in Sud America con una serie di concerti di pianoforte-solo per l’ultima volta nel 2024. Rick, che è diventato famoso quasi tanto per i suoi intimi spettacoli di pianoforte quanto per le sue stravaganze prog rock, ha deciso, dopo una carriera che dura da oltre 50 anni, di porre fine ai lunghi tour one-man americani per concentrarsi sulla composizione, registrazione e collaborazione con altri musicisti. Come regalo esclusivo per i fan, in questi spettacoli Rick ha presentato in anteprima un nuovissimo brano musicale, “Yessonata”, un lavoro strumentale di 30 minuti con temi e melodie YES, intrecciati in forma di sonata.

“Dopo l’esperienza dello scorso anno – spiega il Sindaco, Giampi Michelusi – siamo lieti di proseguire in questa direzione. Si tratta di un percorso che ha riscontrato il consenso degli spettatori perché ha soddisfatto un desiderio preciso, quello di gustare musica di qualità che è certamente patrimonio della storia italiana e internazionale ma che ha accompagnato anche le storie personali e la vita di tanti di noi”.

“La nostra programmazione – commenta l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore – è in continua evoluzione. Crediamo che le potenzialità del Teatro siano innumerevoli e vadano tutte sondate ed esplorate, per cartelloni che sappiano spaziare dall’avanguardia al classico, dall’antico al moderno, dalla prosa alla danza e, ovviamente, alla musica. La rassegna + Thiene ha il grande merito di essere non solo una straordinaria occasione di trascorrere una serata emozionante, ma anche un’opportunità di incontro e di conoscenza inter generazionale“.

Info utili e prezzi biglietti: teatro@comune.thiene.vi.it, IAT Thiene e la Pedemontana Vicentina, piazzetta Rossi, 17 tel. 0445-804.837, info@visitpedemontana.com

Vendita biglietti: On line su vivaticket.com. La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La rassegna è realizzata con il sostegno di Banca Popolare di Sondrio, Livio Gemmo, Linottica, Fidas Vicenza – Thiene e Zona 7, Icom Service ed Euronewpack.