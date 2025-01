Benedetta “vince lo stacchetto” di Striscia. Continua la corsa in tv da Velina “bionda”

Giovani(ssime), affascinati, altovicentine e, soprattutto, bionde. Quest’ultima è la caratteristica forse più vincolante per competere per il ruolo di Velina dalla chioma dorata – da affiancare alla “Mora” Beatrice Colari, che attende l’elezione della compagna di balletti serali – nel programma Striscia la Notizia su Canale 5, uno dei più longevi della storia della televisione italiana.

Concorso partito lo scorso 13 gennaio all’interno del format del tg satirico per eccellenza in chiaro, che vede la thienese Benedetta Kovacevic, biondissima giovanissima – classe 2006, ha appena 18 anni – ma già sui palcoscenici dei concorsi che incoronano “miss” della zona, pluripremiata nelle kermesse di bellezza. Ballerina, modella e studentessa di quinta superiore di liceo linguistico, è cittadina italiana e croata. Ha praticato sin da bambina la pallavolo.

Benedetta è approdata in prima serata sulla rete Mediaset nel corso della puntata dell’altra sera (lunedì), condotta dal binomio storico Greggio/Iachetti, passando il turno in base alle preferenze espresse dai telespettatori. Per la ragazza di Thiene il 71% dei voti, contro il 29% della “rivale” Erica Piticco, 21enne laziale di Latina, che saluta così il “torneo”, salvo ripescaggio (un passo per una solo tra le sette eliminate).

Per la “bionda” cresciuta in Altovicentino, invece, si avanza a quelli che sempre prendendo a termine la terminologia sportiva si configurano come i quarti di finale. Da stasera fino al 27 gennaio la thienese tornerà dunque a ballare, proseguendo l’avventura. In caso di altro balzo in avanti verso la meta, in diretta semifinali nelle serate del 28 e 29 gennaio, il 30 la proclamazione della vincitrice.

Lo scorso week end intanto un poderoso battage sui social, tra amici, parenti, conoscenti e “neotifosi” di “Benny” ha spinto tanti vicentini ad attivarsi per il televoto del pubblico, che si esprime con tre modalità in tempo reale: tramite smart tv abilitate, dall’app Mediaset Infinity oppure dal sito www.mediasetinfinity.it (è consentito un voto da ogni piattaforma). Per la prima volta in 37 anni di Striscia la Notizia luna Velina sarà scelta attraverso il televoto.

Il video dell’esibizione