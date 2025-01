Nicole Reato si candida “velina” su Striscia la Notizia e avverte: “Tv sì, ma non ad ogni costo”

“Famosa sì, ma non in cambio della mia dignità”. Altezza 1.75, bionda, sguardo magnetico e corpo da far girare la testa. Non la sua però, che a dispetto dei vent’anni e dei complimenti che riceve quotidianamente, è ben fissata al collo e sa bene quello che vuole. E quello che invece merita un secco e deciso “no”. Nicole Reato abita a Chiuppano e il suo palmares racconta già di una lunga lista di titoli e fasce ottenute a concorsi di grande prestigio: dalle prefinali nazionali di Miss Italia a Miss Grand Prix, solo per restare a tempi recenti.

Impiegata nell’azienda di famiglia e aiutante in una pizzeria per due sere la settimana, ora la giovane con la passione della moda ed il sogno di diventare una stella dello spettacolo, tenta la sorte come velina di Striscia la Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che sta proprio cercando le degne sostitute delle attuali ballerine e assistenti di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: “Mi sono candidata un po’ tardi – ammette Nicole – ma spero comunque di venire convocata. Se non capiterà, pazienza. Sono determinata e so che ci sarà una prossima occasione ad attendermi: basta crederci”.

Un diploma in amministrazione e finanza, Nicole rivela grande ammirazione per Michelle Hunziker, ma anche per Maria De Filippi: “Sono donne di carattere – spiega la 20enne chiuppanese – che non si sono mai troppo snaturate, regalandosi sempre al pubblico con genuinità e semplicità. Ecco perché le considero un punto di riferimento: “Mi ritengo una persona che non baratterebbe mai il proprio essere in nome del successo: si può essere famosi e umili al tempo stesso”.

Parole che si fanno più circostanziate e puntuali quando si tratta di difendere la propria dignità, per lei che si è sempre considerata una ragazza timida e introversa – “le passerelle mi hanno aiutata ad essere più sicura” – ma non per questo meno caparbia e selettiva: “Se mi hanno mai fatto delle avances in cambio di potenziali sbocchi professionali? Spesso purtroppo, anche allungando le mani in qualche caso – ammette Nicole senza troppi giri di parole – ma ho sempre rifiutato senza esitazioni e ne vado fiera. Se diventerò un personaggio famoso, succederà perché me lo sono guadagnata: l’unico grazie, a quel punto, lo dovrò solo a me e alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuta”.