Ogni cinque giorni un incidente con fuga del responsabile: la videosorveglianza non perdona

Dall’inizio dell’anno sono già quattro le denunce presentate da privati cittadini a Thiene per incidenti stradali (con soli danni a cose) che hanno visto la fuga del responsabile dell’impatto. Una ogni cinque giorni.

La denuncia arriva dal comando della polizia locale Nord Est Vicentino, che però spiega in un comunicato come in tutti e quattro i casi dopo un’attenta analisi dei filmati della videosorveglianza urbana del comune di Thiene e dei varchi cittadini, gli agenti del nucleo operativo siano riusciti ad individuare le targhe dei veicoli fuggitivi, convocando in ufficio i proprietari del veicolo e ponendoli di fronte alle loro responsabilità. I danneggiati hanno così potuto richiedere i legittimi risarcimenti per i danni subiti.