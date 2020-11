Biclioteca civica chiusa al pubblico e mostra su Ferrarin sospesa. Fino al 3 dicembre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ultimo girono di apertura regolare anche per la Biblioteca civica di Thiene, che da domani chiuderà i battenti in via temporanea in ossequio al nuovo Decreto che diverrà esecutivo, come noto, da venerdì 5 novembre.

Insieme al centro della cultura e dello studio di via Ferrarin si stoppa anche l’esposizione dedicata alla trasvolata Roma-Tokyo e alle celebrazioni del Centenario, denominata “La Carezza del Vento”: Arturo Ferrarin da Roma a Tokyo” ospitata proprio nella sede di Palazzo Cornaggia in sala riunioni.

In attesa di disposizioni dettagliate da parte degli organismi preporti della Regione Veneto, a partire da domani anche i servizi di prestito di libri e materiale audiovisivo rimarrà interdetto. L’augurio è che si tratti di una interruzione di pochi giorni e di poter garantire almeno questo importante servizio al cittadino, una volta conosciuti e messi in pratica i protocolli da adottare. Ai primi di maggio, dopo il lockdown, la biblioteca thienese fu tra le prime in Veneto a riaprire le porte, adottando tutte le misure di sicurezza in largo anticipo.

A darne comunicazione il Comune di Thiene, indicando come limite temporale, salvo diverse disposizione del Governo e/o indicazioni attuative dalla Regione, la data limite di giovedì 3 dicembre 2020. Nel corso dell’estate, seppur con un’iniziale timidezza, gli utenti del polo culturale cittadino avevano iniziato a rifrequentare i quattro piani adattati alle misure di prevenzione richieste, man mano che i servizi abituali erano tornati operativi e disponibili. Il nuovo stop imposto dal Dcpm, ora, interromperà il percorso intrapreso, in ragione della tutela della salute pubblica.