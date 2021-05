Bambini, inclusione e divertimento: grazie alla letture animate si intrecciano in Biblioteca

Farà il suo esordio sabato 22 maggio una delle iniziative di primavera, che coincide anche con il rifiorire degli eventi in presenza nel carnet di quelli proposti dalla Biblioteca Civica di Thiene nell’ambito del progetto “Bibliopassioni”. La rassegna d’attualità dedicata ai più piccoli è intitolata “Letture per con da tutti”, pensata attraverso laboratori che si alternano con i momenti di ascolto di storie affascinanti per la “prima età”.

Una proposta dedicata a genitori e bambini, dai 3 ai 10 anni di età questi ultimi, in quattro tappe settimanali e con un tema a sottendere a ogni incontro, vale a dire l’inclusione. Da raffigurare attraverso parole, disegni e suoli con la dimensione del gioco e della lettura, approfittando di uno spazio esterno allestito ad hoc all’esterno di Palazzo Cornaggia, che ospita il cuore della cultura thienese, meteo permettendo.

Oltre all’inclusione come filo conduttore proposto a misura di bambino, l’altra “presenza fissa” sarà quella di Giulia Pasin, esperta di linguaggio dei segni, insieme a un team di professionisti nelle dinamiche di questa tenera età che si alternerà di volta in volta nei quattro sabati pomeriggio (alle 17) che per un mese accompagneranno i piccoli utenti in un’esperienza multigioco e anche multisensoriale. Appuntamenti a partire dal 22 maggio e fino al 12 giugno, in quattro step come accennato ogni sabato, con i genitori ad assistere. Si partirà con “Domani Inventerò” tenuto dall’illustratrice Elisabetta Basili, a seguire (il 29 maggio) “Marlene e una bicicletta per 2 o forse 3” con Stefano Torresan a proporre un’esperienza tattile, terzo atto “Olio sulle dita” con Carlo Corsini e Francesca Bot (il 5 giugno) e infine “Un libro che fa dei suoni”, con un’altra accoppiata da Tania Baggio (insegnante di sostegno) ed Eleonora Donà (musicista), il prossimo 12 giugno.

Accessibilità per tutti, condivisione con tutti, accoglienza da tutti. Ed ecco che il ciclo baby “Letture per con da tutti” prende vita e voce, arricchendo ulteriormente il ventaglio di proposte che la Biblioteca Civica continua a “infornare”, ora che la morsa della pandemia sembra essersi allentata e, in sicurezza seguendo alla lettera le disposizioni ministeriali, si può tornare a fare attività di questo tipo “in presenza”, con quella socializzazione primaria di cui si ha tanta nostalgia a tutte le età ed essenziale gradino di crescita per i bambini. In caso di maltempo le attività si terranno all’interno nell’ampia sala ragazzi.

Per info e prenotazioni contattare il numero 0445.804945 (interno 3). I laboratori sono ad ingresso libero. L’iniziativa come detto si inserisce all’interno del progetto Bibliopassioni a tutto campo: leggere trasmette emozioni e crea relazioni, promosso dalla Biblioteca di Thiene e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura oltre che già vincitore del concorso “Città che legge”.